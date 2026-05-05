Москва в тактиконах даже не упоминается

Термин "Великороссия", которым российские пропагандисты любят называть Россию, является украденным. На самом деле ранее так называли территории, которые принадлежат современной Украине.

Об этом рассказал известный священник Кирилл Говорун. Он обратил внимание, что изучая древние византийские "тактиконы" (официальные списки епархий Восточной Римской империи) можно опровергнуть мифы, которые разгоняют россияне. В частности, анализ критического издания Даррузе (1981 г.), по словам священника, подтверждает, что многие исторические термины были присвоены Москвой спустя столетия.

Справка: Архимандрит Кирилл (в миру Сергей Николаевич Говорун) — доктор философских наук по специальности "Богословие", профессор университета Лойола-Меримаунт в Лос-Анджелесе, директор профессор Стокгольмской школы теологии. Автор многих научных работ и нескольких монографий, изданных на английском и украинском языках. Преподавал в Йельскоми Колумбийском университетах в США, в университете Альберты в Канаде.

Говорун подчеркивает, что впервые Киевская митрополия упоминается в списках Константинополя после 1032 года. Она сразу заняла почетное 60-е место. Важный нюанс: Киев числился среди "автокефальных" епархий. В то время это означало прямое подчинение Константинополю без каких-либо промежуточных церковных структур.

"Дальше интереснее. Во всех тактиконах киевские митрополиты стандартно обозначались как "российские" – не "русские" и не "рутенские", а именно ο Ρωσίας. Уже в поздневизантийскую эпоху тактиконы начинают называть их "митрополитами Киевскими и всея России" (μητροπολίτης Κυέβου και πάσης Ρωσίας). Причем в названии города следует произносить как украинское "и", а не "і". Начиная с начала XIII века, тактиконы различают между "Великороссией" (Μεγάλη Ρωσία) и Малороссией (Μικρά Ρωσία). Обе России входили в Киевскую митрополию", — рассказывает Говорун.

По словам священника, к "Великой России" тактиконы относят, например, Чернигов, Переяслав, Канев и Галич. (Галич с XIV становится на короткое время отдельной митрополией под прямой юрисдикцией Константинополя, но затем снова возвращается под Киев.)

Тактикон 1340-х годов, связанный с патриархом Филофеем Коккиным, конкретизирует, что тогда считалось Малороссией: нынешние Волынь, Галиция, Холмщина и даже Смоленск.

"Какой из этого вывод? – Москва украла у нас не только название Россия, но даже название Великороссия. Ибо сама она в тактиконах не упоминается ни как Великороссия, ни даже как Малороссия", — подчеркивает Говорун.

Напомним, ранее мы писали о том, что историк развенчал популярный миф о Шевченко.