Москва вкрала навіть це: відомий священик розвінчав міфи про назву "Великоросія"

Москва у тактиконах навіть не згадується

Термін "Великоросія", яким російські пропагандисти люблять називати Росію, є вкраденим. Насправді раніше так називали території, що належать сучасній Україні.

Про це розповів відомий священик Кирило Говорун. Він зазначив, що вивчаючи стародавні візантійські "тактикони" (офіційні списки єпархій Східної Римської імперії) можна спростувати міфи, які розганяють росіяни. Зокрема, аналіз критичного видання Даррузе (1981 р.), за словами священика, підтверджує, що багато історичних термінів було присвоєно Москвою через сторіччя.

Довідка: Архімандрит Кирило (у світі Сергій Миколайович Говорун) – доктор філософських наук за спеціальністю "Богослов’я", професор університету Лойола-Мерімаунт у Лос-Анджелесі, директор професор Стокгольмської школи теології. Автор багатьох наукових праць та кількох монографій, виданих англійською та українською мовами. Викладав у Єльському Колумбійському університетах у США, в університеті Альберти у Канаді.

Говорун наголошує, що вперше Київська митрополія згадується у списках Константинополя після 1032 року. Вона одразу посіла почесне 60 місце. Важливий нюанс: Київ був серед "автокефальних" єпархій. Тоді це означало пряме підпорядкування Константинополю без будь-яких проміжних церковних структур.

"Далі цікавіше. У всіх тактиконах київські митрополити стандартно позначалися як "російські" — не "руські" і не "рутенські", а саме ο Ρωσίας. Вже в піздньовізантійську добу тактикони починають називати їх "митрополитами Київськими і всієї Росії" (μητροπολίτης Κυέβου και πάσης Ρωσίας). Причому υ у назві міста слід вимовляти як українське "и", а не "і". Починаючи з початку ХІІІ століття, тактикони розрізняють між "Великоросією" (Μεγάλη Ρωσία) і Малоросією (Μικρά Ρωσία). Обидві Росії входили до Київської митрополії", — розповідає Говорун.

За словами священника, до "Великої Росії" тактикони відносять, наприклад, Чернігів, Переяслав, Канів та Галич. (Галич з XIV стає на короткий час окремою митрополією під прямою юрисдикцією Константинополя, але потім знову повертається до Києва.)

Тактикон 1340-х років, пов’язаний із патріархом Філофеєм Коккіним, конкретизує, що тоді вважалося Малоросією: нинішні Волинь, Галичина, Холмщина і навіть Смоленськ.

"Який з цього висновок? – Москва вкрала у нас не лише назву Росія, але навіть назву Великоросія. Бо сама вона у тактиконах не згадується ані як Великоросія, ані навіть як Малоросія", — наголошує Говорун.

