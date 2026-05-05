В Украине могут аннулировать все справки об инвалидности. Что будет с теми, кто их купил

Нардеп предложил схему бронирования

В Украине могут полностью аннулировать все справки об инвалидности, ведь большинство из них куплены. Далее государство должно предложить таким людям альтернативу, например, экономическое бронирование.

Об этом "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Сергей Нагорняк.

По словам нардепа, реформа мобилизации и бронирования должна затронуть и тех, кто получил инвалидность. Исключение можно сделать для людей, которые с 2014 года воевали и получили ранения и инвалидность.

"Эту категорию людей не трогать. А все остальные категории проверить на профпригодность. Потому что ни для кого не секрет, что 98% этих справок куплены. Мы должны быть честными сами перед собой", — говорит Нагорняк.

Он добавляет, что тоже нужно решить, что делать с этими людьми. Ведь вряд ли они пойдут воевать в ВСУ, вероятнее всего, просто еще раз купят себе справку. Поэтому государство должно предложить им экономическое бронирование, чтобы эти деньги пошли в бюджет, а не кому-то в карман.

Отвечая на вопрос, как должно работать экономическое бронирование, Нагорняк говорит: "Собрать средства на спецсчет и из них сделать более мотивационную рекрутинговую кампанию, чтобы те, кто приходят самостоятельно могли получить сразу первые "входные" деньги: 5 тысяч долларов, 10 тысяч. Не знаю, какая это сумма должна быть. И больше сделать фокус на рекрутинге".

По его словам, система должна быть такой — те, кто хотят получить отсрочку от службы, платят за это, а желающие идти в армию должны иметь хорошую мотивацию от государства. То есть, по сути, деньги одних будут мотивировать других идти защищать страну.

Впрочем, вопрос справедливости в экономическом бронировании достаточно серьезный. Нагорняк считает, что по сути сейчас и так "богатые не служат, а бедные на фронте". Ведь те, у кого есть деньги, они сделали себе бронь или отсрочку.

"Они откупились и по Киеву сегодня ездят на дорогих автомобилях за 100 тысяч долларов и больше. Ходят по ресторанам, занимаются в спортивных залах. И у всех справки. Кого не остановишь и не спросишь — у него есть справка об инвалидности: или его, или жены или родителей. Здесь никакого секрета нет. Мы все прекрасно видим мужчин на улицах, что они не инвалиды, у них просто куплены такие документы. Надо все это ликвидировать и предложить им "месячник". Как есть "месячник" добровольной сдачи оружия, так же и здесь. Но с разумной и достаточно дорогой опцией оплатить свою отсрочку официально. А за эти деньги пытаться через рекрутинг привлекать людей в ВСУ", — отмечает нардеп.

