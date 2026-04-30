Из-за этой ошибки мужчину могут мобилизовать в армию в мае: кто в зоне риска

Есть несколько категорий мужчин, которые могут оказаться на фронте

Часть украинцев может попасть в армию уже в мае, если не получит отсрочку. Так, например, под мобилизацию могут попасть даже граждане с инвалидностью.

Об этом пишет ТСН. В материале отмечается, что хотя в большинстве случаев мужчины с инвалидностью не подлежат призыву, есть несколько категорий, которые могут оказаться на фронте:

По собственному желанию: если человек хочет служить добровольцем и нашел часть, готовую подписать контракт.

Из-за отсутствия документов: дело в том, что статус лица с инвалидностью — это только основание для отсрочки, а не сама отсрочка. Если не подать соответствующее заявление через ЦНАП или приложение "Резерв+", в базах ТЦК такой мужчина может не числиться как освобожденный от мобилизации. То есть, объясняют журналисты, с точки зрения ТЦК такое лицо может считаться уклонистом.

