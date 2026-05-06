Деньги и почти Counter-Strike: что может ждать парней 18-22 лет в Украине

Вопрос снижения мобилизационного возраста сейчас не стоит

Выезд парней до 22 лет за границу должен быть разрешен только после того, как они пройдут БОВП (базовая общевойсковая подготовка). Они могут помочь Украине защищаться от российской агрессии, не подвергаясь при этом чрезмерной опасности: в ВСУ нужны специалисты, умеющие играть в Counter-Strike (культовая серия командных тактических "стрелялок" от первого лица).

Об этом и не только в интервью "Телеграфу" рассказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко: Есть негласный приказ снизить количество критических предприятий, — в Раде рассказали, как изменится бронирование

Выезд за границу — только после прохождения БОВП

Горбенко считает, что Украина должна полностью реформировать подход к армии. После этого и вооружения современными дронами и НРК (наземные роботизированные комплексы) будет точно понятно, кто же нужен в армии.

"Откровенно говоря – молодежь, которая может управлять НРК, как у PlayStation в 500 километрах от линии фронта. Такая практика есть, но ее нужно только масштабировать", — говорит нардеп.

Решение выпускать парней 18-22 лет за границу, Горбенко считает правильным, но при одном условии. Перед выездом они должны пройти БОВП.

"А уже на БОВП рекрутеры, психологи точно смогут найти желающих не за тысячу евро работать в Польше. А сейчас как раз будет повышение денежного довольствия, о чем говорил президент. В принципе, можно будет зарабатывать большие деньги, управляя НРК, дронами", — говорит он.

По словам нардепа, нужно беречь людей и каждый день все шире применять смешанные системы, когда работают и дроны, и НРК. Только при крайней необходимости применять штурмовые подразделения.

Как парни до 22 лет могут присоединиться к защите

"Нам нужны специалисты, которые умеют играть в Counter-Strike, участвуют во всех этих крутых турнирах. Умение работать за ноутбуком сейчас ценится в армии на уровне подполковника. Понимаем, что у молодежи есть родители, особенно мамы, они очень обеспокоены, чтобы их дети были в безопасности. Современная война может это предоставить, чтобы парни в подвалах управляли дронами на расстоянии 500-1000 км [от линии фронта]. Для этого есть и средства, и возможности", — отметил он.

Руслан Горбенко. Фото: Слуга народа

Как известно, украинские мужчины не имеют права покидать Украину во время военного положения. Однако с августа 2025 парням до 22 лет разрешили выезд за пределы страны. Многие критикуют это решение, ведь молодые люди этого возраста могли бы приобщиться к защите и выполнять работу, которая не несет чрезмерных рисков.

Есть ли смысл снижать мобилизационный возраст

Как известно, периодически в Украине поднимается вопрос о снижении мобилизационного возраста. Сейчас обязательной мобилизации подлежат мужчины от 25 до 60 лет. Однако, по словам Горбенко, по поводу снижения призывного возраста политической воли в Раде точно нет. Отсутствуют и обстоятельства, подталкивающие к этому решению, добавил нардеп. Украинским военным благодаря развитию технологий на большинстве направлений уже удалось остановить врага.

"Подразделения deep strike наносят поражение по среднему и дальнему тылу агрессора. Поэтому действительно должна быть причина, когда условно Россия пойдет на шаг полной мобилизации и призовет дополнительно полмиллиона – миллион военных. Тогда, я думаю, будут работать все ветви власти для обсуждения, что нужно делать и как к этому подготовиться", — подчеркнул Горбенко.

