Неплохая добавка к пенсии и спокойная работа на свежем воздухе. Пенсионерам предлагают интересную вакансию

Елена Руденко
Работать нужно среди прекрасных пейзажей Новость обновлена 02 мая 2026, 13:18
Преимуществами являются интровертность и творчество

Во Львовской области предлагают пенсионерам привлекательную работу. Ищут садовника для работы в живописном селе Давыдов, можно без опыта.

Соответствующее объявление размещено на популярном сайте поиска вакансий. Зарплата от 7 до 15 тысяч гривен в зависимости от выполняемых работ и графика. Работодатель готов взять на работу пенсионера. Для пожилого человека, имеющего здоровье и желание работать, бонусом будет пребывание природе, в тишине и покое. Интровертность указана как плюс при приеме на работу.

Давыдов. Фото: Фото: скрин с видео Виталия Дьяков

Что нужно делать

Основная обязанность — уход за газонами (колесная косилка, аэратор, легкий триммер, садовые ножницы). Есть также дополнительные обязанности, которые выполняются с согласия и предусматривают повышение зарплаты:

  • уход за деревьями/садом/огородом
  • уход за животными
  • уборка дома/окружающей территории
  • помощь в ремонтных/строительных работах

Отмечается, что ни одна из обязанностей не требует от кандидата опыта и специальных знаний — всему научат. Однако значительным плюсом (не обязательно) будет наличие личного автомобиля.

Требования к кандидатам

Работодатель хочет видеть пунктуального и честного человека. Нужна также выносливость: хотя работа не требует значительной физической нагрузки, нужна определенная закаленность.

Плюсом будут: интровертность, щепетильность, любовь к порядку, уважительное отношение к природе, желание учиться, творческое мышление и навыки в садоводстве.

