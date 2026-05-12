После подрыва Каховской ГЭС уничтожены уникальные экосистемы: что потеряла Украина

Изменения в нижнем течении Днепра могут иметь долговременные последствия

Разрушение Каховской гидроэлектростанции в Херсонской области нанесло серьезный удар не только по инфраструктуре и населенным пунктам, но и по ценным природным экосистемам. Юольшие опасения вызывает состояние территорий ниже самого водохранилища.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказала заведующая отделом фауны и систематики позвоночных Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины, ихтиологиня Юлия Куцоконь.

По ее словам, вода после разрушения дамбы сошла вниз не так, как это было бы во время обычного паводка. Затопление случилось уже в тот момент, когда был пероид активного гнездования и развития молоди ценных видов рыб. В частности, речь может идти о морском судаке, который считается раритетным видом рыб, занесенным в Красную книгу Украины и другие природоохранные документы.

"Конечно, мы можем ожидать, что миграции определенных видов, которые проходные или полупроходные, теперь напрямую могут доходить в Запорожье. Но все равно основная масса нерестилищ, тех же осетровых, выше, чем Запорожье", — объяснила собседеница.

Она подчеркнула, что говорить о восстановлении популяций осетровых пока преждевременно.

Популяция краснокнижной рыбы в Украине вызывает тревогу

После подрыва Каховской ГЭС Юлия Куцоконь в комментарии "Телеграфу" рассказывала, что сооружение этой плотины в свое время превратило реку в водохранилище, кроме того, перегородило доступ к нерестилищам для осетровых рыб. А теперь, после многих лет существования, рыбы должны перестраиваться снова.

Таким образом, осетровые оказались под угрозой исчезновения, ведь реки, в которых они нерестились, зарегулированы.Определенная часть видов поддерживается в Дунае. Не в последнюю очередь благодаря многим природоохранным программам.

"Евросоюз дает на это кучу средств, чтобы выпускать малька после искусственного размножения. Так, выпускают просто потом в реку, чем и наши занимались, например, тот же Днепровский осетровый производственно-экспериментальный завод имени С.Т. Артющика в свое время на Херсонщине, когда еще функционировал. То есть мы не знаем, существует ли вообще, то естественное воспроизводство этих видов, которые должны идти на нерест из моря в реки", — резюмировала ихтиолог.

Подрыв Каховской ГЭС

В ночь на 6 июня 2023 года российские войска взорвали Каховскую гидроэлектростанцию в Херсонской области. Это был заранее спланированный и просчитанный террористический акт. После подрыва 11 из 28 пролетов плотины были разрушены. Произошло загрязнение воды — в реку попало более 150 тонн технической смазки из машинных залов. Каховская ГЭС больше не подлежит восстановлению.

Удар пришелся в первую очередь на оккупированную часть Херсонщины — поэтому точное количество погибших установить невозможно. По официальным данным, погибли по меньшей мере 34 человека, еще 28 получили ранения. Без вести пропавшими считаются 39 человек. Пострадали не менее 180 населенных пунктов. Эвакуировали почти 4 тысячи человек. Россияне открывали огонь по гражданским во время эвакуации.

Каховское водохранилище, разрушенное в результате подрыва, обеспечивало стабильную работу крупнейшей в Европе атомной станции — Запорожской. Из-за подрыва ГЭС часть населенных пунктов юга потеряла доступ к питьевой воде. Это преступление затронуло не только Украину — его последствия ощущаются для всех стран на берегу Черного моря.

