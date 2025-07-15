Ситуация катастрофическая: краснокнижная рыба в Украине вызывает тревогу у эксперта

Подрыв Каховской ГЭС имел огромные последствия.

Подрыв плотины Каховской ГЭС имеет огромные последствия для популяции рыбы в Украине. Именно сооружение этой плотины в свое время превратило реку в водохранилище, кроме того, перегородило доступ к нерестилищам для осетровых рыб. А теперь, после многих лет существования, рыбы должны перестраиваться снова.

Об этом "Телеграфу" рассказала ихтиологи Института зоологии им. И.И. Шмальгаузена НАН Украины Юлия Куцоконь. По ее словам, в результате подрыва Каховской ГЭС осетр уже может появиться в Днепре под Запорожьем.

"На исторических картах их нерестилища были в основном выше Запорожья. Сейчас с Осетровыми вообще в Черноморском регионе ситуация катастрофическая, поэтому это виды, нуждающиеся в миграциях с моря в реку на нерест, а с реки потом скатывается молодняк в море на нагул", — говорит ихтиолог.

Куцоконь подчеркивает, что эти виды сейчас под угрозой исчезновения, ведь реки, в которых они нерестились, зарегулированы. В настоящее время определенная часть видов поддерживается в Дунае. Не в последнюю очередь благодаря многим природоохранным программам.

"Евросоюз дает на это кучу средств, чтобы выпускать малька после искусственного размножения. Так, выпускают просто потом в реку, чем и наши занимались, например, тот же Днепровский осетровый производственно-экспериментальный завод имени С.Т. Артющика в свое время на Херсонщине, когда еще функционировал. То есть мы не знаем, существует ли вообще, то естественное воспроизводство этих видов, которые должны идти на нерест из моря в реки", — резюмировала ихтиологи.

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