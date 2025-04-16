Голый мужчина забросал фекалиями полицейских в Коломые: происшествие попало на видео

Дело изначально дурно пахло

В Коломые, что в Ивано-Франковской области, мужчина ходил по улице с ведром фекалий и даже забросал ими полицейскую машину. Его уже задержали.

Сам момент происшествия попал на видео. Изначально его обнародовал местный telegram-канал "Чесний з Івано-Франківська".

Как видно на кадрах, мужчина прогуливался без верхней одежды по проезжей части с ведром в руках. Непонятно, почему его так заинтересовала полицейская машина, но по всей видимости, у него явно была к ней какая-то личная неприязнь.

По всей видимости, полицейские предварительно почувствовали, что дело дурно пахнет, поскольку пытались уклониться от "снаряда". Однако это им не удалось и выйти из противостояния с незапятнанной репутацией не получилось.

Другие детали инцидента не раскрывались, однако в сети появились сообщения, что мужчину задержали.

Как сообщалось ранее, на улицах Тернополя недавно заметили куда более милую картину. Там пара уточек прогуливалась по улицам, почти в центре города. При этом не понятно были ли они дикими или просто сбежали от хозяина.