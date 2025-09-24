Швырнул в Януковича яйцом и хотел стать депутатом: как сложилась судьба студента, который атаковал экс-президента (видео)

После инцидента против Дмитрия Романюка возбудили уголовное дело

Ровно 21 год назад вся страна обсуждала инцидент в Ивано-Франковске, когда в тогдашнего премьер-министра и кандидата в президенты Виктора Януковича попали яйцом. Политик демонстративно упал перед камерами, это случай стал мемом, а студент, собственно и совершивший "атаку яйцом", стал известен на всю страну. К слову, недавнее появление Януковича в медиапространстве также породило много мемов.

Его зовут Дмитрий Романюк, и тогда он учился на первом курсе одного из киевских вузов. "Телеграф" решил выяснить, как сложилась судьба того, кто "атаковал" Януковича яйцом.

"Яичный теракт" — как это произошло

24 сентября 2004 года Виктор Янукович в рамках своей предвыборной кампании приехал в Ивано-Франковск. Инцидент произошел, когда кандидат в президенты выходил из автобуса под скандирование толпы "Ющенко! Ющенко". Янукович только ступил на землю, как в него прилетело яйцо. Тогдашний премьер не придумал ничего лучше, чем упасть на землю, схватившись за сердце. Его "поймали" охранники и быстро отнесли в черный бус.

Пресс-служба Януковича потом сообщала, что в него бросили тяжелым тупым предметом, а сам Виктор Федорович находится в больнице под капельницами. Хотя на видео четко видно, что в политика попали яйцом.

Едва ли не главным героем будущего мема стал студент, попавший яйцом в Януковича. После инцидента на него завели дело — инкриминировали административное нарушение. Возбуждалось также уголовное дело, но оно было закрыто из-за отсутствия состава преступления. Поэтому ответственности за "атаку" яйцом Дмитрий Романюк не понес.

Что известно сейчас о Дмитрии Романюке

В 2014 году Дмитрий баллотировался в народные депутаты Украины как самовыдвиженец, но накануне голосования снял свою кандидатуру. В 2015 он защитил диссертацию и стал кандидатом экономических наук.

Дмитрий Романюк. Фото: facebook.com/rom.dmytro

Романюк был руководителем разных консалтинговых компаний. В 2019-2020 он стал заместителем председателя Ивано-Франковской областной государственной администрации. Позже Дмитрий был назначен директором по управлению взаимоотношениями с органами государственной власти в "Укрзализныце".

Дмитрий Романюк. Фото: facebook.com/rom.dmytro

Сейчас в соцсетях Дмитрия указано, что он Председатель наблюдательного совета в Карпатском национальном университете имени Василия Стефаника. Также в описании его профиля можно увидеть, что он председатель Бизнес Ассоциации Ивано-Франковска и соучредитель ООО "Фабрика пищи".

Дмитрий Романюк. Фото: facebook.com/rom.dmytro

Ранее "Телеграф" делился мемами, связанными с Януковичем. Эти ляпы быстро стали популярны и даже сейчас, спустя 11 лет после побега политика из страны, вызывают смех у украинцев.