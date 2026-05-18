Летел из Москвы: загадочный самолет засекли над четырьмя городами Украины (карта)

Загадочные инциденты с маяками самолетов продолжают фиксировать в небе Украины. Очередное воздушное судно из России якобы нарушило воздушное пространство нашей страны.

Об этом свидетельствуют данные мониторингового сервиса airnavradar. 17 мая его системы засекли сигнал пассажирского самолета, который летел из Москвы в Стамбул, но начал отображаться над Украиной.

Детали полета:

Речь о борте Airbus A320-214 российской авиакомпании "Аэрофлот". 17 мая пассажирский самолет совершал рейс Москва-Стамбул, однако во время перелета якобы нарушил воздушное пространство Украины, залетев на ее территорию в районе Сумской области. Далее маяк воздушного судна фиксировался также над Полтавой, Кропивницким и Николаевом. Несмотря на странности, рейс завершился успешно в пункте назначения.

Самолет над Украиной

Могло ли не быть самолета?

Стоит отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине воздушное пространство над нашей страной было официально закрыто. Поэтому, можно предположить, что в данном случае речь может идти о сбое в системе наблюдения за полетами.

К слову, случаи со сбоями радаров во время войны, это далеко не редкость. Их эксперт по авиационному праву Андрей Гук объяснял именно так.

"Такое маловероятно в условиях войны. Возможно, произошел сбой в показаниях на флайтрадаре, потому что он вполне возможен в этом районе. И это, скорее всего, сбой. Ведь что такое флайтрадар — это программа, которая собирает информацию со всего этого региона. А в нем работает сейчас множество РЭБов (радиоэлектронная борьба) и другого оборудования. Поэтому я бы скорее объяснил это сбоем в программе", — объяснял он.

