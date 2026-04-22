В двух крупных городах есть особенные "АТБ". Как выглядят и в чем их секрет

В этих зданиях особый микроклимат и чистый воздух

Сеть супермаркетов "АТБ" реализовала интересный архитектурный эксперимент в Днепре и Запорожье. В этих областных центрах появились магазины в формате "АТБ-Арка".

"АТБ-Арка" в Запорожье

В конце 2019 года супермаркет-арку открыли возле центрального городского парка "Дубовая Роща" в Запорожье, рассказывает retailers.ua. Его площадь составляет 1490 квадратных метров.

Этот интересный архитектурный эксперимент понравился покупателям не только просторными торговыми залами. Преимущество "АТБ-Арка" еще и в чистом воздухе, так как эти магазины обладают особой системой вентиляции.

Торговый зал

Здание имеет необычную конструкцию, торговая часть строения выполнена в виде арки. У торгового зала нет простенков и колонн.

"АТБ-Арка" в Днепре

В 2020 году супермаркет "АТБ" в виде огромной арки открылся в Днепре по улице Широкая. Конструкция позволяет значительно увеличить пространство и обеспечить чистый воздух. Новейшая система вентиляции создает идеальный микроклимат в помещении магазина, контролируя влажность, температуру и чистоту воздуха.

Здание выглядит стильно

Торговый зал просторный и светлый

