"Ева" пробила дно". Все подробности громкого скандала в Полтаве
Работники получили денег больше, чем стоил товар
Недавно в сети разразился большой скандал вокруг ситуации в магазине "Ева". Еще больше масла в огонь добавила реакция сети и разъяснения о вымогании денег у покупателя в подсобке.
"Телеграф" расскажет все подробности ситуации и на чем остановились сейчас. Отметим, что инцидент произошел в одном из магазинов Полтавы.
Скандал с "Евой" в Полтаве: что предшествовало
По словам женщины, она пришла в магазин в ТРЦ "Киев" в Полтаве. Во время покупок у сына произошла истерика, поэтому женщина поспешила на кассу, чтобы не мешать людям. Уже через несколько дней ей позвонили по телефону и сказали, что она "украла" дезодорант.
Женщина пришла в магазин и хотела оплатить товар, но работники отказались произвести оплату на кассе, а "вежливо" намекнули: либо платите 2 000 грн на личную карту кассира, либо вызываем полицию. Кстати, товар стоил 450 грн. Женщина согласилась, сбросила деньги и ушла. Впоследствии опубликовала в Threads сообщение, вызвавшее большой общественный резонанс.
Реакция сети и кенсел от покупателей
После многочисленных отметок в сети и сообщений пользователей "Ева" опубликовала заявление, в котором отметила:
- продавцы действовали согласно внутреннему протоколу;
- деньги девушка перевела добровольно, как компенсацию за ущерб магазину;
- никакого давления со стороны работников якобы не было.
В целом, сеть отметила, что проводит внутреннее расследование и разбирается в ситуации. Однако первая реакция "Евы", где неправовое поведение работников не комментировались, вызвало еще большую волну хейта. Поэтому через несколько дней появилось сообщение, где сеть заверила, что вернет деньги женщине, а именно 1500 грн. Однако клиент теперь настаивает на общении исключительно с адвокатом.
Как реагируют украинцы
Пользователи в сети бурно восприняли этот скандал. Многие стали на защиту женщины, ведь она мать и случайно забыла о товаре, были и те, кто откровенно говорил, что "забыла выложить на кассе равно украла". Но большинство согласилось в одном — поведение продавцов и реакция сети недопустимы. Люди писали:
- Что-то не видно объяснения, почему стоимость товара и сумма, которую заставили перечислить на карту, отличаются.
- Что-то такое наху @тиле. Женщина пришла, готова была оплатить товар. Почему его не провести по кассе и не заплатить за него через кассу? Зачем нужно было бросать средства кому-то на физическую карту? И почему вам нужно несколько дней, чтобы вернуть деньги с физической карты, если это можно сделать за пару секунд? Вы так обосрались, что неудобно. Далее присыпаете этот "гроб" землей. Вы бандиты. Поступок девушки не оправдываю, но это могло произойти ненароком. А вот вы рэкетом занимаетесь намеренно.
- Абсолютно без давления и на добровольной основе посетительница захотела улучшить финансовое положение рандомной продавщице, сбросив сумму 4Х от нанесенного ущерба. Вот так меценатка.
- Не забудьте выплатить моральную компенсацию клиентке. Ведь по опыту уверенно могу сказать, что для "Евы" такие методы вымогательства, в пределах "нормы".
- Прекратить чертовское поведение ваших сотрудников на всех уровнях – вот это будет нормальное решение. И компенсировать моральный ущерб клиентке в досудебном порядке.
- Вы прокомментируете почему компания EVA UA в лице работника предоставила клиенту частный счет работника для оплаты покупки с суммой, существенно отличающейся от публичной оферты магазина?
