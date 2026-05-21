"Ева" пробила дно". Все подробности громкого скандала в Полтаве

Работники получили денег больше, чем стоил товар

Недавно в сети разразился большой скандал вокруг ситуации в магазине "Ева". Еще больше масла в огонь добавила реакция сети и разъяснения о вымогании денег у покупателя в подсобке.

"Телеграф" расскажет все подробности ситуации и на чем остановились сейчас. Отметим, что инцидент произошел в одном из магазинов Полтавы.

Скандал с "Евой" в Полтаве: что предшествовало

По словам женщины, она пришла в магазин в ТРЦ "Киев" в Полтаве. Во время покупок у сына произошла истерика, поэтому женщина поспешила на кассу, чтобы не мешать людям. Уже через несколько дней ей позвонили по телефону и сказали, что она "украла" дезодорант.

Сообщение о ситуации в "Еве" в Полтаве

Женщина пришла в магазин и хотела оплатить товар, но работники отказались произвести оплату на кассе, а "вежливо" намекнули: либо платите 2 000 грн на личную карту кассира, либо вызываем полицию. Кстати, товар стоил 450 грн. Женщина согласилась, сбросила деньги и ушла. Впоследствии опубликовала в Threads сообщение, вызвавшее большой общественный резонанс.

Реакция сети и кенсел от покупателей

После многочисленных отметок в сети и сообщений пользователей "Ева" опубликовала заявление, в котором отметила:

продавцы действовали согласно внутреннему протоколу;

деньги девушка перевела добровольно, как компенсацию за ущерб магазину;

никакого давления со стороны работников якобы не было.

Реакция "Евы" на ситуацию в Полтаве

В целом, сеть отметила, что проводит внутреннее расследование и разбирается в ситуации. Однако первая реакция "Евы", где неправовое поведение работников не комментировались, вызвало еще большую волну хейта. Поэтому через несколько дней появилось сообщение, где сеть заверила, что вернет деньги женщине, а именно 1500 грн. Однако клиент теперь настаивает на общении исключительно с адвокатом.

Как реагируют украинцы

Пользователи в сети бурно восприняли этот скандал. Многие стали на защиту женщины, ведь она мать и случайно забыла о товаре, были и те, кто откровенно говорил, что "забыла выложить на кассе равно украла". Но большинство согласилось в одном — поведение продавцов и реакция сети недопустимы. Люди писали:

Что-то не видно объяснения, почему стоимость товара и сумма, которую заставили перечислить на карту, отличаются.

Что-то такое наху @тиле. Женщина пришла, готова была оплатить товар. Почему его не провести по кассе и не заплатить за него через кассу? Зачем нужно было бросать средства кому-то на физическую карту? И почему вам нужно несколько дней, чтобы вернуть деньги с физической карты, если это можно сделать за пару секунд? Вы так обосрались, что неудобно. Далее присыпаете этот "гроб" землей. Вы бандиты. Поступок девушки не оправдываю, но это могло произойти ненароком. А вот вы рэкетом занимаетесь намеренно.

Абсолютно без давления и на добровольной основе посетительница захотела улучшить финансовое положение рандомной продавщице, сбросив сумму 4Х от нанесенного ущерба. Вот так меценатка.

Не забудьте выплатить моральную компенсацию клиентке. Ведь по опыту уверенно могу сказать, что для "Евы" такие методы вымогательства, в пределах "нормы".

Прекратить чертовское поведение ваших сотрудников на всех уровнях – вот это будет нормальное решение. И компенсировать моральный ущерб клиентке в досудебном порядке.

Вы прокомментируете почему компания EVA UA в лице работника предоставила клиенту частный счет работника для оплаты покупки с суммой, существенно отличающейся от публичной оферты магазина?

