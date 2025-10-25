Когда наступит мир: демограф дала неожиданный прогноз, кто останется в Украине после победы

Новой волны женской миграции из Украины после окончания войны не будет, считает Элла Либанова

Когда в Украине наступит мир и откроются границы, массовая миграция из страны не состоится. Уедут, в большинстве своем, только мужчины.

Женщины, которые живут в Украине, после войны, скорее всего, останутся здесь. Об этом в программе "Орестократия" отметила директор Института демографии и социальных исследований имени М.В. Птухи Национальной академии наук Украины Элла Либанова.

Женщины, которые желали уехать из страны, где ведутся боевые действия, уже уехали раньше. А сейчас они вряд ли сдвинутся с места, поскольку за рубежом условия для беженцев ухудшаются и помощь, которую украинки получали в 2022 году, либо уменьшилась, либо ее вообще прекратили выдавать, отметила она.

А вот мужчины, подчеркнула эксперт, могут уехать из Украины, если жена уже социализировалась в новой стране, нашла там работу и приемлемое жилье, дети пристроены в садик или школу, у нее там появились друзья. Мужчины, которых здесь ничего не держит, скажем, у них нет жилья, могут уехать, предположила Элла Либанова.

