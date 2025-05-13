Смертность косит Украину. Сколько людей умирает в стране каждый год

В период с 1990 до 2001 года рождаемость в Украине снизилась почти в два раза

В 2024 году уровень смертности практически в три раза превысил уровень рождаемости. За год умерли 495,1 тыс. человек, тогда как появилось на свет лишь 176,1 тыс. детей.

Издание "Слово и дело" опубликовало инфографику, отражающую динамику демографических изменений в стране с момента обретения Украиной независимости. В ней показано, как падала рождаемость и росла смертность.

Так, с начала 90-х годов наблюдается устойчивое снижение рождаемости. В 1990 и 1991 годах родилось 657,2 тыс. и 630,8 тыс. детей соответственно. В 2024 году этот показатель упал до 176,1 тыс. детей (речь идет о подконтрольных Украине территориях). То есть более чем на 70%.

Инфографика. Слово и дело

В период с 1990 до 2001 года рождаемость в Украине снизилась почти в два раза. В 2001 году родилось 376,5 тысячи детей. Далее недолго был период роста рождаемости:

в 2002 году в Украине родилось 390,7 тысячи детей;

в 2003 году – 408,6 тысячи;

в 2004 году – 427,3 тысячи;

в 2005 году – 426,1 тысячи;

в 2006 году – 460,4 тысячи;

в 2007 году – 472,7 тысячи;

в 2008 году –510,6 тысячи;

в 2009 году – 512,5 тысячи.

В 2010 уровень рождаемости снова упал. В 2011 и 2012 годах родилось 502,6 тысячи и 520,7 тысячи детей. Далее демографическая ситуация в Украине снова стала ухудшаться.

С 2014 года уровень рождаемости в Украине, не учитывая оккупированные Россией территории стабильно снижается. В том же году в Украине родилось 465,9 тысячи детей, в 2020 году – только 299,1 тысячи, в 2021 году – 273,8 тысячи.

За время полномасштабной войны данные о рождаемости не учитывают Крым и четыре области: 2022 год – 206 тысяч детей, 2023 год – 187,4 тысячи, 2024 год – 176,7 тысячи.

Смертность

В период с 1993 по 2009 год был самый высокий уровень смертности в Украине. Каждый год умирали свыше 700 тысяч человек. Уровень смертности уже тогда превышал уровень рождаемости.

Затем с 2010 года уровень смертности начал снижаться. Например, в течение 2017 года умерли 574,1 тысячи человек, в 2018 году – 587,7 тысячи, в 2019 году – 581,1 тысячи.

В период с 2020 по 2021 гг. случился новый рост смертности. Это произошло во время пандемии коронавируса: умерли 616,8 тысячи и 714,3 тысячи людей соответственно.

В 2022 году умерли 541,7 тысячи украинцев, в 2023 году – 496,2 тысячи, в 2024 году – 495,1 тысячи. Цифры не включают данные с оккупированных территорий.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в 2014 году Украина оказалась на первом месте по смертности в мире.