Изменилась только борода: как в молодости выглядел самый сильный человек в мире Василий Вирастюк

Стронгмен всегда был здоровым, даже родился с весом в 5 килограмм

Василий Вирастюк — известный в Украине и мире стронгмен, в 2004 году он получил звание самого сильного человека в мире, а до того шесть раз получал титул самого сильного человека Украины. Сейчас он народный депутат от президентской партии и даже успел оскандалится в политике.

"Телеграф" решил выяснить, как Василий Вирастюк выглядел в молодости, еще до того, как пришел в политику.

Василий Вирастюк — изменилась только его борода

Василий Вирастюк родился в Ивано-Франковске 22 апреля 1974 года, сейчас ему 50 лет. Спорт был в жизни богатыря с самого детства. Сначала он закончил Техникум физической культуры, затем служил в армии. В 1994-2000 годах работал тренером по легкой атлетике в спортивном обществе "Украина". Василий Вирастюк заслуженный мастер спорта Украины.

Пик его спортивной карьеры припал на начало 2000-х. Сначала он занимался легкой атлетикой, однако вскоре забросил это и овладел новым для себя видом спорта силовом экстриме. Вирастюк шесть раз он участвовал в престижном турнире Arnold Strongman Classic, где трижды занимал второе место. В период с 2000 по 2007 год Василий Вирастюк завоевывал титул самого сильного человека Украины, а в 2004 году даже получил звание самого сильного человека в мире.

В 2008 году выступал как стронгмен в последний раз. Из-за накопленных травм Василий был вынужден закончить профессиональную спортивную карьеру. Теперь он народный депутат Украины от партии "Слуга народа", его избрали в парламент в 2019 году.

Надо сказать, что внешность Василия Вирастюка практически не изменилась. Он все время был крупного телосложения. Как то Василий даже шутил, что с детства был богатырем — даже родился с весом около 5 килограммов. При этом он с молодости носит короткую стрижку, которая теперь трансформировалась в лысину. А также носит бороду, которая с возрастом поседела.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что украинцы бурно отреагировали на откровения Василия Вирастюка об измене жене. Депутата назвали полным разочарованием.