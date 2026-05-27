Море под запретом, но рыбы в Одессе хватает. Какими ценами удивляет Привоз (фото)

Цены на большинство позиций немаленькие, но есть секреты, как купить подешевле

С начала полномасштабной войны действует запрет на выход в море для рыбалки. Несмотря на это, главный базар Одессы предлагает местные рыбные деликатесы на любой вкус.

О том, какой рыбой и морепродуктами торгуют на Привозе и откуда их берут, сообщает Texty.org.ua. Отмечается, что весь местный товар выловлен либо в лиманах и устьях рек, либо нелегально. Местные, профессионально занимающиеся рыбалкой, могут договариваться о выходе в море с органами контроля.

Морской рыбы полно, несмотря на запрет на выход в море

Свежую дунайскую сельдь предлагают по 600 грн за килограмм, одна рыбка выходит на 120–200 грн. Ближе к завершению торгового дня можно купить барабульку за 350 грн за килограмм, если забрать у продавца все остатки. Обычная цена этой рыбки — 500 грн.

Барабулька (розовая), камбала и порезанный на стейки калкан. Фото: Texty.org.ua

Также в конце торгового дня дешевле продают и камбалу – по 500 гривен за кило. Утром за нее просят 700 гривен.

Ну и куда же без черноморской тюльки. Сейчас, в сезон отлова этой рыбки на Привозе, ее продают по очень доступной цене — 120–200 грн за килограмм в зависимости от свежести и размеров.

Сельдь дунайка. Фото: Texty.org.ua

Есть и более экзотический товар, например скаты. Цена такой рыбы — 400-500 грн за кило. Также есть большие осетры, стоимость немалая — 1000 гривен за килограмм. Вероятно, они попадают на привоз из рыбных хозяйств.

Готовая рыба и рыбные деликатесы

Однако гораздо больше, чем свежей, на Привозе уже готовой рыбы на любой вкус и кошелек. Здесь и сушеная, и вяленая, и маринованная, и копченая. Также есть любимый "сувенир" туристов — тортик из нескольких слоев разной рыбы и креветок.

Тортик с креветками. Фото: Texty.org.ua

Что пользуется наибольшим спросом у туристов

Считается, что нельзя побывать в Одессе и вернуться без рыбы. Самыми популярными "сувенирами" из приморского города являются вяленые лещи, рулеты из разных видов рыбы и креветок, сушеные бычки. Цены кусаются – например, даже за килограмм бычков просят 1000-1500 гривен.

Рыбные ряды на Привозе. Фото: Texty.org.ua

Местные морепродукты

На Привозе также предлагают местные черноморские вяленые или маринованные мидии (150 грн. за 100 граммов) и рапаны (250 грн. за 100 граммов). Хотя они считаются не очень изысканной пищей из-за того, что едят остатки морской органики, спрос на мидии и рапаны стабильный.

Море загрязнено минами, нефтью и маслом — безопасно ли есть рыбу

Наше море после подрыва россиянами Каховской дамбы приняло большую массу загрязненной пресной воды. Это привело к гибели мидий, рапанов, креветок, являющихся основным кормом хищных рыб. Однако сильные осенние штормы очистили море. Также уже не представляет опасности масло, вытекшее из больших емкостей после российских ударов по портам Большой Одессы, говорит эксперт по вопросам морской экологии, председатель общественной организации "Зеленый лист" Владислав Балинский.

" Нашу рыбу можно есть. Особенно те виды, которые постоянно мигрируют, например дунайка. Сам до прошлого лета не собирал мидии почти два года, а в 2025-м нырял, исследовал колонии, как вернулась жизнь. И после того также иногда охочусь за мидиями", — рассказал он.

