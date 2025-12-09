Когда в Украине будут отмечать Троицу в 2026 году: точная дата по новому церковному календарю

Дата праздника Троицы напрямую зависит от даты Пасхи 2026

Троица или Пятидесятница — это один из главных праздников в христианстве, который имеет очень глубокий смысл. Дата этого праздника напрямую зависит от даты, когда отмечается Пасха, ведь Троица наступает на 50-й день после Воскресения Христова.

"Телеграф" рассказывает, когда в 2026 году будет Пасха и, соответственно, Троица по новому церковному календарю, на который перешла Православная церковь Украины с сентября 2023 года.

Когда будет Троица в 2026 году?

После перехода ПЦУ на новый церковный календарь, даты всех праздников сместились на 13 дней. Однако это не касается праздников, которые имеют подвижную дату, как например Пасха и Троица, которая от нее зависит.

Так, по новоюлианскому календарю в 2026 году Пасху в Украине будут отмечать 12 апреля, а Троицу через 50 дней — 31 мая.

По старому (юлианскому) стилю даты этих праздников будут 5 апреля и 24 мая соответственно.

Отметим, что праздник Троицы символизирует схождение Святого Духа на апостолов. Это исполнило пророчество Христа о том, что Он пошлет им Утешителя, который наставит их на всякую истину. После этого апостолы получили дар говорить на разных языках и нести в мир слово Божие.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему День святого Николая украинцы отмечают не 19 декабря. Даты по новому и старому стилю.