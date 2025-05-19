Можно ли посещать кладбища в праздник Троицы. Почему лучше выбрать другой день

Великие христианские праздники – это время, которое должно быть отведено для участия в богослужении

Праздник Святой Троицы в 2025 году христиане будут отмечать 8 июня. Он является одним из 12 самых больших праздников в церковном календаре.

Можно ли посещать кладбища в Троицу

Троица является большим праздником для христиан, в который вспоминают Пресвятую Троицу: Бога Отца, Бога Сына и Святого Духа. Как и в другие крупные церковные праздники, в этот день не стоит посещать кладбища. Это лучше сделать накануне, в Родительскую субботу. В этом году она выпадает на 7 июня.

Почему священники не советуют ходить на кладбища в Троицу

Большие христианские праздники – это время, которое должно быть отведено для участия в богослужении. Поощряется посещение храма и общая молитва. Церковные праздники – это дни радости и размышлений о духовных вещах.

Поэтому для того, чтобы почтить память умерших родных и друзей, лучше выбирать другие дни. Уместны будут дни рождения и смерти тех, кто уже покинул этот мир. Также традиционным днем для этого является Радоница (на девятый день после Пасхи).

Троицкая родительская суббота — традиции

Утром накануне Троицы, в субботу, в храмах проходит поминальная служба, после нее обычно идут на кладбища. Убирают на них могилы близких, кладут на них цветы и травы.

Если нет возможности присутствовать на Богослужении и посетить могилы близких, молиться об их душах можно и дома. Обратиться к Богу с просьбой о своих умерших близких можно и своими словами, главное, чтобы они шли от сердца.

Как рассказывал "Телеграф", КиевПрайд снова выбрал противоречивые даты для проведения фестиваля. Он хочет провести его 7 и 8 июня, в дни, на которые приходятся Троицкая родительская суббота и Троица.