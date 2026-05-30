Зачем для отмены товара на кассе в "АТБ" зовут охранника

Чтобы отменить уже пробитый на кассе товар, в сети "АТБ" обязательно зовут охрану. Кассир объяснила, почему без охранника сделать это невозможно.

Кассир рассказала об этом в ответ на вопрос на популярной платформе Reddit. По словам сотрудницы "АТБ", она очень не любит, когда приходится делать отмену товара.

Она пояснила, что для этого нужно вызывать охрану, охрана пробивает ключштрихкод и вводит специальный код цифрами. После этого товар убирается из системы.

В каких случаях на кассе в "АТБ" делают отмену

Есть несколько причин, почему возникает необходимость делать отмену товара в чеке. Все они связаны либо с техническими нюансами, либо с желанием покупателя, либо с ошибками при сканировании.

Покупатель передумал брать товар: чаще всего такое происходит, когда человек перепутал цену и узнав ее, на кассе отказался от товара. Также покупатели отказываются от товара из-за ошибки в выборе — например вместо обычного молока взяли безлактозное.

Когда в "АТБ" упраздняют товар в чеке.

Ошибки кассира: кассир случайно может просканировать один и тот же штрих-код дважды или ошибиться при введении количества вручную.

Технические сбои: Штрихкод поврежден, или позиция заблокирована в системе. Например, если товар отозван с продажи, а с полок его еще не убрали.

Проблемы с оплатой: Например, покупатель пытался рассчитаться картой, но терминал выдал ошибку (или на карточке недостаточно средств), и он решил платить наличными. Кассир должен отменить предварительно выбранный способ безналичного расчета.

