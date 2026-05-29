Это быдло: кассир из "АТБ" рассказала о трудностях работы и неприятных моментах

В магазине есть много споров

Работа на кассе в супермаркете тяжелая, особенно когда работаешь с людьми. Сами кассиры утверждают, что покупатели приходят, чтобы самоутвердиться.

Обсуждали это на сайте reddit. Там назвали особенности работы с посетителями.

В частности, пользователи отмечают высокий уровень морального и физического истощения персонала. Один из комментаторов, комментируя поведение посетителей, отметил: "…большая часть покупателей приходит не столько жадничать, сколько утвердиться за счет кассира".

Ситуацию усложняет и то, что работники практически беззащитны перед хамством. Кассиры вынуждены терпеть неуважение, поскольку не имеют действенных инструментов для отражения агрессивным клиентам, а внутренние инструкции обычно требуют соблюдения строгой вежливости в любых условиях.

Кроме того, работники кассовых зон ежедневно сталкиваются с рядом других типичных конфликтов. Чаще споры возникают из-за несоответствия ценников в торговом зале и в чеке, когда покупатель обвиняет кассира в обмане, хотя за обновление базы отвечают другие отделы.

Также волну агрессии вызывают очереди, задержки из-за отмены позиций, технических сбоев банковских терминалов или отсутствия остальных в денежном ящике. Покупатели регулярно вымещают раздражение на кассирах из-за внутренних правил сети, таких как отказ продать алкоголь без документов или порванные пакеты, что превращает линейный персонал в главный объект для снятия чужого стресса.

