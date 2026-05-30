Навіщо для скасування товару на касі в "АТБ" кличуть охоронця

Щоб скасувати товар, який вже пробитий на касі, в мережі "АТБ" обов'язково кличуть охорону. Касирка пояснила, чому без охоронця зробити це неможливо.

Касирка розповіла про це у відповідь на питання на популярній платформі Reddit. За словами співробітниці "АТБ", вона дуже не любить, коли доводиться робити скасування товару.

Вона пояснила, що для цього треба звати охорону, охорона пробиває ключштрихкод та вводить спеціальний код цифрами. Після цього товар прибирається з системи.

В яких випадках на касі в "АТБ" роблять відміну

Є кілька причин, чому виникає необхідність робити скасування товару в чеку. Усі вони пов’язані або з технічними нюансами, або з бажанням покупця, або з помилками при скануванні.

Покупець передумав брати товар: найчастіше таке стається, коли людина переплутала ціну та дізнавшись її на касі відмовилася від товару. Також покупці відмовляються від товару через помилку у виборі — наприклад, замість звичайного молока взяли безлактозне.

Коли в "АТБ" скасовують товар у чеку.

Помилки касира: касир випадково може просканувати один і той самий штрих-код двічі, або помилитися при введенні кількості вручну.

Технічні збої: Штрих-код пошкоджений, або позиція заблокована в системі (наприклад, якщо товар відкликано з продажу), а з полиць його ще не прибрали.

Проблеми з оплатою: Наприклад покупець намагався розрахуватися карткою, але термінал видав помилку (або на картці недостатньо коштів), і він вирішив платити готівкою. Касир має скасувати попередньо обраний спосіб безготівкового розрахунку.

