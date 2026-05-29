Почему в "АТБ" отличается цена на кассе и ценнике: кассирша рассказала правду

Это происходит не из-за желания обмануть покупателей

Многие украинцы сталкивались с ситуацией, когда цена на полки в магазине отличается от пробивающейся на кассе. Это объясняется двумя вескими причинами.

Разговор об этом разгорелся в соцсети Reddit после комментария работницы магазина "АТБ" с ником Who_i_001, объяснившей, почему так случается на самом деле.

По словам кассирши, сотрудники не могут самостоятельно менять цены на кассе, ведь система работает автоматически. В компьютере уже есть база товаров с закрепленными ценами, а касса только считывает информацию по штрихкоду. Чаще проблема возникает из-за того, что работники не успевают оперативно заменить ценники после обновления стоимости товаров.

Она также отметила, что цены могут меняться даже ночью, когда в систему вносятся новые данные. В то же время, старые ценники на полках иногда остаются еще некоторое время, из-за чего и возникает путаница. Сотрудники магазинов признаются, что покупатели нередко игнорируют информацию на табличках или не проверяют условия акций, а затем обвиняют кассиров в завышенных ценах.

Почему цена на кассе выше, чем на полке

Кассирша рассказала, как ускорить очередь в "АТБ"

Работница сети "АТБ" объяснила, как покупатели могут помочь сократить очереди на кассах и облегчить работу кассиров. В комментариях под её постом на Reddit пользователи поинтересовались, что больше всего задерживает обслуживание, особенно когда работает только одна или две кассы. В ответ сотрудница призвала людей быть терпеливыми и внимательнее во время покупок. Она посоветовала правильно взвешивать весовые товары и наклеивать стикеры, внимательно проверять названия овощей и фруктов, смотреть на штрих-коды на ценниках и пользоваться сканерами цен в магазине, чтобы избежать задержек на кассе.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, чем отличаются "черные" и "синие" магазины "АТБ".