В "АТБ" откровенно рассказали главную проблему с кассами самообслуживания: "мало охраны"

Есть несколько веских причин, почему их до сих пор нет в большинстве торговых точек

Кассы самообслуживания давно стали привычными для многих супермаркетов, однако в сети "АТБ" они есть далеко не в каждом магазине.

В соцсети Reddit работница компании под ником Who_i_001 откровенно объяснила, почему сеть не спешит массово устанавливать такие кассы и с какой проблемой сталкивается больше всего.

По словам сотрудницы, главная причина – недостаток охраны и персонала. Она отметила, что для полноценной работы касс самообслуживания требуется постоянный контроль, ведь без этого возрастает риск краж товаров.

Кассирша также добавила, что компании не всегда выгодно внедрять такую систему из-за дополнительных затрат и возможных потерь товара. В комментариях пользователи согласились, что проблема воровства действительно остается одной из главных причин осторожного отношения магазинов к кассам самообслуживания.

Стоит отметить, что кассы самообслуживания все же работают в некоторых магазинах Украины, однако таких торговых точек пока немного.

