Известное маковое поле под Львовом исчезло: фермер объяснил радикальное решение

В сети возмутились поведением посетителей, которые заезжали прямо в поле

Поле с маками, завирусившееся в социальных сетях, перепахали на Львовщине. Локация возле Ожидова приобрела популярность из-за огромного количества выросших там цветов. Место массово посещали туристы и одновременно начался скандал из-за того, что не все бережно относились к природе.

Важно, что маковых полей, которые стали популярны в соцсетях, два — на Львовщине и Киевщине. То, что под Киевом, оказалось засеянным рыжиком — его посевы топтали во время фотосессий. Фермер жаловался, что потерял урожай.

На Львовщине же поле было не засеяно полезными культурами, а маку-самосеву специально дали вырасти, что использовать его как сидерат — удобрение для земли. Так что фотосессии полю вреда не нанесли.

Перепахане поле уже без маков/ Телеграмм-канал "Так люблю Львів"

После перепашки здесь будут сажать фасоль, рассказал владелец поля Сергей Шелемба. Фермер подчеркнул, что с ним никто по посевам не общался, а он не был против гостей. Также мужчина говорит, что, по его мнению, делать фотосессии не время, когда на войне гибнут защитники. Заметим, это уже второе массовое цветение маков на этом поле, первое было в 2021 году.

В сети перепутывали два поля, считая, что посевы были на Львовщине. Но не только возможный урожай вызвал осуждение фотографирующихся в поле. Часть украинцев заезжала в поле на машинах, мотоциклах или просто массово топтали цветы ради нескольких кадров.

"Вопрос уже даже не в том, кто посадил эти маки. Даже если бы это было без хозяина, если бы эти маки выросли сами по себе. Объясните одно: что должно быть в голове, чтобы увидеть цветущее поле и первое, о чем подумать, — это заехать на своей машине, мотоцикле и т. д. прямо посреди поля? Растоптать все, а еще хуже — начать там газовать", — пишет пользовательница Юлия Кулик. "Люди, можно сделать фото, НЕ ложась в цветы и не выминая столько цветов в процессе", — говорит пользователь vinamoor.

Скриншот нескольких сообщений из сети Treads

Из-за фотосессии на маковом поле досталось и певице Христине Соловий. Под ее фото в соцсети "Инстаграм" — очень неприязненные отзывы.

Комментаторы не одобрили фото/ Скриншот soloviyka

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