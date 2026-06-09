Почему Мендель обливает Украину грязью? Журналист из США рассказал о скандальном случае

Она выступила с новой порцией критических заявлений об Украине

Бывшая пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Юлия Мендель может делать свои критические заявления об Украине и своем бывшем шефе по указанию Кремля, потому что у России может быть на нее компромат. Такое предположение, подкрепив его историей из своего опыта, высказал американский журналист Джей Пи Линдсли.

Россия может шантажировать Мендель через компромат

Об этом журналист из Чикаго, каждый день рассказывающий об Украине, написал в соцсети Х. По его словам, однажды он был на вечеринке, где была и Мендель. Джей Пи Линдсли утверждает, что тогда она была настолько пьяна, что забыла свой правительственный (рабочий) мобильный телефон.

"Я держал его, пока ее охрана не вернулась, чтобы его забрать. Это говорит о том, что Россия по всей вероятности могла иметь на нее компромат, объясняющий, почему она в последнее время абсолютно и фальшиво критикует Украину", — пишет журналист.

Мендель вылила на Украину очередную порцию грязи

Он сделал эту публикацию, комментируя заявления Мендель, сделанные 8 июня. В своих соцсетях бывшая пресс-секретарь Зеленского опубликовала видео с критикой украинских властей. Она заявила, что в Украине есть "два лагеря. Один — за мир, другой — за войну". Именно второй, говорит Мендель, якобы имеет "огромные деньги на пропаганду и разрешение на безнаказанность".

Мендель выступила с очередной критикой Украины и Зеленского. Фото: скриншот ее видео

"Они готовы запугивать, травить, насылать ботов, превращать половину нации во врагов народа, поучать, морализировать, учить вас, что ваши сыновья должны погибнуть за государство, и убеждать, что если вы хотите завершения войны — то вы какие-то не такие, глупенькие, если не безумные … Что ж, этим летом будет предпринята последняя в этом году попытка завершения войны. Это будет представлено как давление США, оскорбление украинского народа, особенно Зеленского, сотрудничество с Россией и т.п", — заявила она.

Суть заявлений Мендель (совпадающих с российской пропагандой) сводится к тому, что война России против Украины якобы не заканчивается из-за того, что этого не хотят украинские власти. Также она снова набросилась с критикой на своего бывшего шефа – президента Зеленского.

Как изменились заявления Менделя

Юлия Мендель была пресс-секретарем Зеленского с июня 2019 года по июль 2021 года. В 2021 году она написала книгу "Каждый из нас президент", в ней она сравнивала Зеленского с "молодым послушником", стоявшим перед "грубым и самоуверенным олигархом Порошенко", описывая предвыборные дебаты. Она подчеркивала демократичность Зеленского, писала что он не считается ни с состоянием, ни с гендером, ни с близостью к себе.

Юлия Мендель и ее книга. Фото: Юлия Мендель на Facebook

Однако она резко изменила свою риторику — в резонансном интервью американскому журналисту Такеру Карлсону в мае Мендель сделала ряд критических заявлений о Зеленском, контрастирующих с ее оценками в книге 2021 года.

Из "демократа" и "молодого послушника" он в ее устах внезапно превратился в "невероятного актера", который оторван от реальности, он якобы "меняет маски", "считает, что каждый человек — одноразовый", "превращается в гризли, что уничтожает людей". Также бывшая пресс-секретарь президента продвигала нарративы российской пропаганды о том, что Зеленский якобы предпринимает кокаин, причастен к незаконным действиям и тому подобное.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как известные украинцы отреагировали на майские "откровения" Мендель по поводу Зеленского. Некоторые также высказывали предположение, что ее могла завербовать Россия.