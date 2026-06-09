Дети писали НМТ более 12 часов. Громкий скандал дошел до Рады: все подробности

Дети за один день должны сдать четыре предмета

Настоящий скандал разгорелся вокруг сдачи НМТ в Одессе, где экзамен длился более 12 часов из-за тревог. От главы Украинского центра оценивания качества образования Татьяны Вакуленко требуют объяснений, как и Минобразования.

"Телеграф" расскажет все подробности скандала и что произошло во время сдачи НМТ в Одессе. Заметим, что кроме претензий относительно продолжительности теста были и другие — в частности, отношение инспекторов к ученикам.

НМТ в Одессе длилось почти 13 часов

В понедельник, 8 июня, выпускники в Одессе и области сдавали НМТ. Однако вместо запланированных 4 часов экзамен занял более 12. Причиной стали регулярные тревоги из-за которых дети были вынуждены покинуть аудитории и пройти в укрытие. Фактически в учебные заведения выпускники прибыли на 10.00 и покинули их уже после 22.00.

В Threads после этого появилось немало сообщений. Большинство людей писало, что НМТ в Одессе превратилось почти в пытку. Пользователи задавались вопросом: как можно адекватно написать экзамен за 13 часов постоянных тревог и беготни. При этом люди так и не поняли, почему НМТ не провели в укрытии, если тревоги звучали постоянно.

"Моя ученица писала НМТ 12 часов! В Одессе из-за 10000 тревог, на истории и англ. языке их уже подгоняли, это не просто стресс, это хардкор", — написала преподавательница в сети.

Оказалось, что таких историй было много. Многие родители жаловались не только на условия проведения экзамена, но и на то, что не могли связаться с детьми. Были даже случаи, когда инспекторы якобы подгоняли выпускников.

Как рассказал директор Одесского регионального центра оценивания качества образования Анатолий Анисимов, передает "Суспільне", в области работали 34 пункта тестирования. Из них девять были оборудованы укрытиями, где участники могли сдавать НМТ без перерывов на воздушные тревоги. На тестирование зарегистрировались 1382 человека, из которых на первый этап прибыли 1349. После продолжительной воздушной тревоги на второй этап вернулись 1247 участников.

После 19:00 тестирование еще продолжали 875 участников, а после 21:00 — 129. Последние двое завершили работу около 22:30. При этом ученикам предлагали написать заявление на перенос сессии, большинство отказалось.

Как отреагировали в Раде

Этот скандал не прошел ни мимо Верховной Рады, ни омбудсмена Дмитрия Лубинца. Так, в Раду 9 июня на заседание вызвали главу Украинского центра оценивания качества образования Татьяну Вакуленко. Депутаты требуют объяснений по проведению НМТ в Одессе, ведь считают, что эта ситуация наглядно показала неготовность к экзамену в условиях войны.

Кроме того, омбудсмен Лубинец назвал формат НМТ "проверкой на нервный срыв". По его словам, система и так создает "чрезмерную нагрузку", ведь выпускники составляют четыре предмета подряд в один день. Но в Одессе еще добавились тревоги.

" Помещение, где проводили НМТ, оказалось фактически не готовым к условиям военного положения и регулярным воздушным тревогам. Из-за постоянных остановок процедура длилась с 09:00 до около 22:00 — более 13 часов непрерывного стресса для детей", — написал он.

В то же время в Минобразования уже отбросили обвинения, отметив, что делают все, чтобы организовать процесс в безопасных условиях. При этом четыре часа НМТ назвали привычной процедурой, которая остается в силе для сохранения качества оценки.

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему не следует исключать математику с обязательных предметов НМТ.