Відоме макове поле під Львовом зникло: фермер пояснив радикальне рішення

У мережі обурилися поведінкою відвідувачів, які заїжджали просто в поле

Поле з маками, яке завірусилось в соціальних мережах, переорали на Львівщині. Локація біля Ожидова здобула популярність через величезну кількість квітів, яка там виросла. Місце масово відвідували туристи та одночасно почався скандал через те, що не всі дбайливо ставились до природи.

Важливо, що макових полів, які стали популярні в соцмережах два — на Львівщині та на Київщині. Те, що під Києвом, виявилось засіяним рижієм — його посіви витоптували під час фотосесій. Фермер жалівся, що втратив врожай.

На Львівщині ж поле було не засіяне корисними культурами, а маку-самосіву спеціально дали вирости, що використати його як сидерат — добриво для землі. Тож фотосесії полю шкоди не завдали.

Переоране поле вже без маків/ Телеграм-канал "Так люблю той Львів"

Після переорання тут садитимуть квасолю, розповів власник поля Сергій Шелемба. Фермер наголосив, що з ним ніхто щодо посівів не спілкувався, а він не був проти гостей. Також чоловік каже, що, на його думку, робити фотосесії не час, коли на війні гинуть захисники. Зауважимо — це вже друге масове цвітіння маків на цьому полі, перше було у 2021.

Проте в мережі переплутували два поля, вважаючи, що посіви були на Львівщині. Та не тільки можливий врожай викликав осуд до тих, хто фотографувався в полі. Частина українців заїжджала у поле на машинах, мотоциклах або просто масово витоптували квіти заради кількох кадрів.

"Питання вже навіть не в тому, чи садили ті маки. Навіть якби воно було без господаря, якби ті маки виросли самі по собі. Поясніть одне: що має бути в голові, щоб побачити квітуче поле й перше що подумати, це завезти свою машину, мотоцикл і т.д. просто на середину поля? Потовкти все, а ще гірше–почати газувати там", — пише користувачка Юлія Кулик. "Люди, можна зробити фото НЕ лягаючи в квіти і не виминаючи стільки квітів в процесі", — каже користувач vinamoor.

Скриншот кількох дописів з мережі Treads

Черес фотосесію на маковому полі дісталось і співачці Христині Соловій. Під її фото в соцмережі "Інстаграм" — вельми неприязні відгуки.

Коментатори не схвалили фото/ Скриншот soloviyka

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