Жизнь с родителями экономит немалую сумму: украинка поделилась опытом (видео)

Девушка наглядно показала, сколько ей удается экономить

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Затягивание момента переезда из родительского дома в собственное жилье часто воспринимается через призму стереотипов. Однако в современном мире такой шаг может стать мощным инструментом для финансового старта или создания подушки безопасности.

Украинская блогерша soffiyarma из Житомира рассказала в instagram, сколько экономит денег, проживая вместе с родителями. 24-летняя девушка подчитала, что экономия составляет около 30 тысяч грн. Это фактически средняя зарплата в стране за апрель 2026 года (30 515 грн).

Больше всего она экономит на аренде жилья. Стоимость модной квартиры, которая учитывает ее род деятельности, составляет от 20 тысяч грн в месяц. Кроме того, она не тратит около 3 тысяч грн на "коммуналку" (зимой больше).

Продукты питания soffiyarma иногда покупает сама, однако она не тратится на крупы, подсолнечное масло, специи, чай, кофе и т.п. Девушка отметила, что экономит на еде около 4 тысяч грн/месяц.

Кроме того, блогерша в родительском доме не отвечает за быт, а потому не покупает чистящие средства, стиральные принадлежности, губки, тряпки, химию, лампочки. На эту статью расходов она бы выделяла сама около 3,5 тысячи грн в месяц.

soffiyarma экономит больше 30 тысяч грн, проживая с родителями

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