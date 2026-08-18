Мальдивы по-украински: где искать живописный карьер, который сравнивают с мировыми курортами (фото, карта)

Совсем недавно сюда приезжали совсем не ради отдыха

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Дружбовский карьер на Житомирщине еще несколько десятилетий назад был промышленным объектом, где добывали кварцито-песчаник. После прекращения работ котлован постепенно заполнился водой, а впоследствии это место стало популярной локацией для отдыха.

"Телеграф" расскажет, где находится Дружбовский карьер, как он превратился из промышленного объекта в туристическую локацию и чем там можно заняться.

Где находится Дружбовский карьер

Дружбовский карьер расположен недалеко от поселка Дружба в Коростенском районе Житомирской области.

Удобнее всего добираться сюда на собственном автомобиле. Часть дороги до самой локации проходит через лес, поэтому перед поездкой стоит проверить состояние подъездных путей.

Это место не относится к крупным туристическим комплексам с развитой инфраструктурой. Поэтому поездку сюда лучше планировать заранее и взять с собой все необходимое для отдыха.

Как промышленный карьер превратился в озеро

История Дружбовского карьера начиналась совсем не как туристическая.

Здесь добывали кварцито-песчаник, который использовали в строительстве. В начале 1990-х объект принадлежал предприятию Министерства обороны Украины "Кварц", а в 2020 году перешел в сферу управления Фонда государственного имущества.

После прекращения добычи огромный котлован постепенно начала заполнять вода — дождевая, талая и из подземных источников.

Так бывшая промышленная зона со временем превратилась в водоем, окруженный светлыми склонами и лесом.

Дружбовский карьер. Фото: blog.pokupon.ua

Здесь когда-то была промышленная зона. Фото: travel-guide.in.ua

Почему его называют украинскими Мальдивами и Памуккале

Главная особенность Дружбовского карьера — необычное сочетание бирюзовой воды, светлых пород и окружающего леса.

Именно из-за цвета воды локацию иногда сравнивают с Мальдивами. В солнечную погоду она приобретает яркий голубой или бирюзовый оттенок, который особенно эффектно смотрится на фоне светлых берегов.

Карьер часто сравнивают с Мальдивами

Из-за необычного рельефа карьер также сравнивают с Памуккале в Турции.

Именно фотографии бирюзовой воды и светлых склонов, которые активно распространяют в социальных сетях, сделали это место известным далеко за пределами Житомирской области.

Вода приобретает яркое голубое

Купаться, ночевать в палатках и фотографироваться

Дружбовский карьер подойдет прежде всего тем, кто любит отдых на природе без большого количества туристической инфраструктуры.

Здесь можно:

отдохнуть у воды;

покупаться;

устроить пикник;

прогуляться по окрестным лесам;

остаться с палаткой;

сделать фотографии на фоне бирюзовой воды и светлых склонов.

Сюда приезжает много туристов

В то же время, туристам стоит помнить, что это бывший промышленный объект, а не обустроенный пляжный комплекс. В некоторых местах берега могут быть крутыми, а глубина водоема – значительной.

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