"Не удивлюсь, если именно Юлия Свириденко возглавит "Нефтегаз", — блогер Сергей Лямец о назначении нового главы "Нефтегаза""

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Юлия Свириденко не профильный нефтегазовик, однако имеет много успешных кейсов. Так что в ее назначении на пост главы "Нафтогаза" гораздо больше аргументов в пользу, чем против. Об этом на своей странице в сети Facebook пишет журналист, блоггер Сергей Лямец.

"Юлию Свириденко предложил президент Владимир Зеленский, а это автоматически означает большие шансы на победу. Пожалуй, это даже правильно, потому что я не воспринимаю идею независимости государственных компаний от государства", — говорит Сергей Лямец.

Говоря об аргументах против назначения экс-премьера на пост председателя правления "Нефтегаза", Сергей Лямец отметил: "Юлия Свириденко не является нефтяником или газовиком по образованию и специальности. Это факт. Но напомню, что мы имели во главе "Нефтегаза" аудитора Коболева и финансиста Витренко. НАК — это больше. Возникает задача чисто управленческая: перераспределение, баланс, налоги, большие проекты.

Относительно аргументов "за" назначения Юлии Свириденко главой крупнейшей нефтегазовой компании Украины Сергей Лямец отметил: "Свириденко уже руководила Министерством экономики, а впоследствии — правительством. Так что она является аппаратно опытным игроком. Не следует ожидать от нее растерянных глаз и дрожащих рук. Она точно будет знать: как вести переговоры, как работает бюрократия, кто решает какие вопросы, к кому стучать о помощи, как назначать и увольнять персонал, а также кучу вопросов. Работа главы "Нафтогаза" – это такая же рутина, как и любая другая большая государственная должность".

Эксперт подчеркнул, что Свириденко в случае работы на посту главы "Нафтогаза" пригодится опыт общения с иностранными донорами. "Напомню, что именно госпожа Свириденко вела переговоры с окружением Трампа относительно ресурсного соглашения, а также договаривалась с ЕС по новому раунду финансирования. Оба кейса были успешными, хотя наверняка она получала требования, которые крайне трудно или невозможно выполнить. При этом, напомню, до сих пор никто не знает содержание соглашений. Это и есть опыт, дороже биографии активиста", — заметил Сергей Лямец.

Напомним, как ранее сообщил президент ICC Ukraine Владимир Щелкунов, возможное назначение Юлии Свириденко главой НАК "Нафтогаз Украины" имеет экономическую логику, в частности, учитывая ее опыт государственного управления и работы с международными партнерами.