Украинка пережила прилет и поделилась важными советами: "Пусть это никому не понадобится"

Ее квартира пострадала от обстрела 27 декабря прошлого года

Украинская блогерша ВЛА (cockyvlada) поделилась выводами, которые она сделала после прилета в ее дом. Она дала советы, которые, к сожалению, когда россияне каждую ночь атакуют наши мирные дома, могут понадобиться каждому украинцу.

Девушка рассказала, что прилет в ее дом, в квартиру этажом выше, произошел 27 декабря. По словам блогерши, с тех пор, после каждого нового обстрела, она чувствовала вину, что не поделилась своим опытом.

"Потому что тогда, когда это произошло со мной, я не нашла почти никакой информации. Возможно, потому, что люди часто не выживают. А возможно, потому, что выжившие не хотят вспоминать. Поэтому я напишу то, что очень хотела бы прочитать сама. И очень надеюсь, что этот текст никому не понадобится ", — так она начала свою публикацию.

Украинка пишет, что в момент прилета человек часто может даже не понимать, что произошло. В момент удара она оказалась в ванной без света и когда открыла дверь, не могла увидеть даже, осталась ли целой часть ее квартиры. Начался пожар.

Блогерша ВЛА. Фото: instagram.com/cockyvlada

Обращайтесь за помощью

Блогерша призывает всех, кто попал в подобную ситуацию в обязательном порядке обращаться к врачам. Даже если нет видимых ранений.

"У меня была контузия, и я до сих пор принимаю обезболивающие. После взрыва может тошнить, может болеть голова и живот, исчезнуть аппетит. Может быть трудно смотреть в телефон, ездить в машине, переносить яркий свет, громкие звуки и резкие движения. Могут появиться проблемы с памятью и запоминанием. И это не значит, что вы "накручиваете себя". Пожалуйста, не откладывайте невролога, МРТ, а женщинам — еще и визит к гинекологу", — пишет она.

Зафиксируйте разрушения

Далее, советует девушка, нужно позвонить в полицию и зафиксировать номер заявления. Необходимо сфотографировать все повреждения и подать заявление на єВідновлення. Важно ничего не ремонтировать до того, как придет комиссия.

"Кооперируйтесь с соседями, комендантами дома и службами. Помните, что во время повторных тревог ГСЧС не может работать на месте прилета. Волонтеры могут бесплатно закрыть выбитые окна плитами, но их потом придется утеплять самостоятельно", — пишет она.

Документы, аптечка, теплая одежда

Документы нужно держать в разных местах, чтобы в случае пожара или завала они не исчезли сразу все. Аптечку нужно хранить рядом с местом, где вы спите. Даже летом следует держать рядом теплую одежду и удобную обувь.

"И, возможно, странный совет: имейте дома тампоны или прокладки, даже если вы мужчина. Рядом могут оказаться люди, которым это будет очень нужно", — добавляет блогерша.

Психологическое состояние

Девушка рассказала еще об одном аспекте, к которому она, по ее словам, не была готова — не все могут понять прошедших через такой опыт, даже близкие.

"Не потому, что они плохие. Просто восстановление после прилета не заканчивается тогда, когда вставили новые окна. Выжить — это еще не конец истории. После этого еще нужно восстановиться. И это тоже тяжелая работа", — резюмировала украинка.

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