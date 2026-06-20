Українка пережила приліт і поділилася важливими порадами: "Нехай це нікому не знадобиться"

Її квартира постраждала від обстрілу 27 грудня минулого року

Українська блогерка ВЛА (cockyvlada) поділилася висновками, які вона зробила після прильоту у її будинок. Вона дала поради, які на жаль, коли росіяни щоночі атакують наші мирні будинки, можуть знадобитися кожному українцю.

Дівчина розповіла, що приліт у її будинок, у квартиру поверхом вище, стався 27 грудня. За словами блогерки, з того часу, після кожного нового обстрілу, вона відчувала провину, що не поділилася своїм досвідом.

"Тому що тоді, коли це сталося зі мною, я не знайшла майже жодної інформації. Можливо, тому, що люди часто не виживають. А можливо, тому, що ті, хто вижив, не хочуть згадувати. Тому я напишу те, що дуже хотіла б прочитати сама. І дуже сподіваюся, що цей текст нікому не знадобиться", — так вона почала свій допис.

Українка пише, що в момент прильоту людина часто може навіть не розуміти, що сталося. В момент удару вона опинилася у ванній без світла і коли відчинила двері, не могла побачити навіть, чи залишилася цілою частина її квартири. Почалася пожежа.

Блогерка ВЛА. Фото: instagram.com/cockyvlada

Звертайтеся по медичну допомогу

Блогерка закликає всіх, хто потрапив у подібну ситуацію в обов'язковому порядку звертатися до лікарів. Навіть якщо немає видимих поранень.

"У мене була контузія, і я досі приймаю знеболювальні. Після вибуху може нудити, може боліти голова і живіт, зникнути апетит. Може бути важко дивитися в телефон, їздити в машині, переносити яскраве світло, гучні звуки та різкі рухи. Можуть з’явитися проблеми з пам’яттю та запам’ятовуванням. І це не означає, що ви "накручуєте себе". Будь ласка, не відкладайте невролога, МРТ, а жінкам — ще й візит до гінеколога", — пише вона.

Зафіксуйте руйнування

Далі, радить дівчина, треба зателефонувати в поліцію та зафіксувати номер заяви. Необхідно сфотографувати всі пошкодження та подати заяву на єВідновлення. Важливо нічого не ремонтувати до того, як прийде комісія.

"Кооперуйтеся із сусідами, комендантами будинку та службами. Пам’ятайте, що під час повторних тривог ДСНС не може працювати на місці прильоту. Волонтери можуть безкоштовно закрити вибиті вікна плитами, але їх потім доведеться утеплювати самостійно", — пише вона.

Документи, аптечка, теплий одяг

Документи треба тримати в різних місцях — щоб у випадку пожежі чи завалу вони не зникли одразу всі. Аптечку треба тримати поруч з місцем, де ви спите. Навіть влітку варто тримати поруч теплий одяг і зручне взуття.

"І, можливо, дивна порада: майте вдома тампони або прокладки, навіть якщо ви чоловік. Поруч можуть опинитися люди, яким це буде дуже потрібно", — додає блогерка.

Психологічний стан

Дівчина розповіла ще про один аспект, до якого вона, за її словами, не буда готова — не всі можуть зрозуміти тих, хто пройшов через такий досвід, навіть близькі.

"Не тому, що вони погані. Просто відновлення після прильоту не закінчується тоді, коли вставили нові вікна. Вижити — це ще не кінець історії. Після цього ще треба відновитися. І це теж важка робота", — резюмувала українка.

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