В большом ТЦК скандал из-за мобилизованных с инвалидностью и пьяных работников: что говорят в Раде

17 из 28 человек заявили о возможном нарушении их прав

В Тернопольском ТЦК удерживают людей с психическими расстройствами и инвалидностью. Только после вмешательства команды омбудсмана были освобождены 5 человек, которых исключили из военного учета.

Об этом рассказал омбудсман Дмитрий Лубинец. По его словам, о случаях незаконной мобилизации стало известно благодаря обращениям родных и мобилизованных.

Во время визита в Тернопольский ТЦК команда омбудсмана увидела и задокументировала несколько недопустимых вещей. Речь идет не только о мобилизации лиц, не подлежащих службе, но и о том, что наблюдатель за мобилизованными находился в состоянии алкогольного опьянения. Уровень алкоголя в его крови почти в семь раз превышал допустимую норму.

Кроме того, из 28 находившихся в ТЦК 17 письменно обратились к омбудсману с жалобами на возможные нарушения их прав. Как рассказал Лубинец, из 5 человек, которые не подлежали мобилизации, был мужчина с пожизненной инвалидностью II группы с детства, два человека с психическими расстройствами, а также двое мужчин, которым до достижения 60-летнего возраста осталось около полугода.

"Реформа мобилизации нужна была еще вчера", — подчеркнул омбудсман.

Мужчины, которых незаконно мобилизовали

Мобилизированный с психическим расстройством расстрелял военных

В июле 2025 года на территории учебного центра на Черниговщине 27-летний Богдан Кошель расстрелял двух военных и покушался на жизнь третьего. Как мужчина рассказал "Суспільномц", причиной его действий стала злоба из-за того, что Кошеля в центре называли "ФСБшником". Ведь после начала полномасштабной войны он хотел уехать в Россию, потому что не хотел служить.

Богдан Кошель. Фото: Суспільне

Кошелю это не удалось, его мобилизовали, а в войске считали завербованным россиянами. Мужчина рассказал, что сначала планировал застрелиться, но впоследствии решил сделать иначе.

На заседании суда по делу мобилизованного стало известно, что он получал социальную помощь как человек с инвалидностью третьей группы с детства. Причину инвалидности официально не разглашали, но скорее всего речь идет о психическом расстройстве. Впрочем, Кошеля приговорили к пожизненному заключению.

Как в Раде комментируют ситуацию с Кошелем

Как отметил "Телеграфу" Федор Вениславский, член парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, он планирует поднимать вопросы реформы мобилизации и работы ТЦК еще раз.

Андрей Осадчук, первый заместитель председателя парламентского комитета по вопросам правоохранительной деятельности, добавил, что нардепы и все другие люди ждут выполнения обещаний по реформированию.

Ведь в январе 2026 года президент Владимир Зеленский поручил министру обороны Михаилу Федорову обеспечить системную реформу ТЦК. Тогда озвучивались сроки в 100 дней, потом они продлились.

"По контролю за обеспечением прав человека во время мобилизации Верховная Рада в целом должна действовать через Уполномоченного по правам человека. Господин Лубинец единственный из топ-чиновников этой страны занимает жесткую публичную и юридическую позицию по всем инцидентам. Другого должностного лица, которое должно все урегулировать — нет", — говорит Осадчук.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что вокруг больницы в Киеве, где лечат раненых военных и не только, разразился скандал из-за смерти бойца.