У Путина нечаянно признались, что проиграют в Крыму

Рогозина уже троллят историки

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил подбодрить россиян на фоне плачевной для оккупантов ситуации в Крыму. Но запутался в своей же логике и, по сути, признался, что украинский полуостров Москве удержать не удастся.

Путинист проиграл в словесной дуэли самому себе у себя же в Telegram. Там он решил приравнять положение российской армии в Крыму, которая ловит украинские дроны нефтебазами, к "Обороне Севастополя".

"То, что сейчас происходит в Крыму и "Новороссии", я бы назвал ТРЕТЬЕЙ ОБОРОНОЙ СЕВАСТОПОЛЯ… Но уже закрутилась русская машина сопротивления", — пишет Рогозин.

Пост Рогозина в Telegram

Что ляпнул Рогозин

Под термином "Оборона Севастополя" в историческом плане понимают несколько битв:

Крымская война 1854–1855 годов (349 дней). Севастополь обороняла Российская империя против коалиции Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинии.

Итог: Российской империи город и Крым удержать не удалось.

Оборона во время Второй Мировой войны 1941–1942 годов (250 дней) — между СССР и немецко-румынскими захватчиками.

Итог: СССР Севастополь удержать не удалось.

Была в истории и еще одна оборона Севастополя, которая обычно не включается в официальный российский нарратив, но к нынешней ситуации подходит идеально. Речь идет о немецкой обороне полуострова от наступающих советских войск в 1944 году. Тогда Крым тоже обороняли оккупанты.

Итог: Немецкой армии его удержать не удалось.

Теперь же Рогозин решил действия российских оккупантов приравнять к "Третьей Обороне Севастополя". Однако горе-зетник, видимо, не учел, что данный термин прочно ассоциируется с неминуемым поражением. Ни одной из сторон в истории во время осады Севастополя так и не удалось удержать город. В итоге Рогозин фактически окрестил российскую оборону заведомо проигрышной.

Это, к слову, подметил кандидат исторических наук Андрей Плахонин на своей странице в Facebook.

"Вместе с немцами — даже четвертая. И, вне зависимости от степени ее героичности, город не удалось удержать ни одной обороняющейся стороне", — иронично отметил Плахонин.

Пост Андрея Плахонина

Напомним, ранее мы писали о том, какие три цели есть у Украины в Крыму.