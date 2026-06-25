Укр

У Путина нечаянно признались, что проиграют в Крыму

Автор
Денис Подставной
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Захватчики говорят об Обороне Севастополя
Захватчики говорят об Обороне Севастополя. Фото Коллаж "Телеграфа"

Рогозина уже троллят историки

Бывший глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин решил подбодрить россиян на фоне плачевной для оккупантов ситуации в Крыму. Но запутался в своей же логике и, по сути, признался, что украинский полуостров Москве удержать не удастся.

Путинист проиграл в словесной дуэли самому себе у себя же в Telegram. Там он решил приравнять положение российской армии в Крыму, которая ловит украинские дроны нефтебазами, к "Обороне Севастополя".

"То, что сейчас происходит в Крыму и "Новороссии", я бы назвал ТРЕТЬЕЙ ОБОРОНОЙ СЕВАСТОПОЛЯ… Но уже закрутилась русская машина сопротивления", — пишет Рогозин.

Пост Рогозина
Пост Рогозина в Telegram

Что ляпнул Рогозин

Под термином "Оборона Севастополя" в историческом плане понимают несколько битв:

  • Крымская война 1854–1855 годов (349 дней). Севастополь обороняла Российская империя против коалиции Великобритании, Франции, Османской империи и Сардинии.

Итог: Российской империи город и Крым удержать не удалось.

  • Оборона во время Второй Мировой войны 1941–1942 годов (250 дней) — между СССР и немецко-румынскими захватчиками.

Итог: СССР Севастополь удержать не удалось.

  • Была в истории и еще одна оборона Севастополя, которая обычно не включается в официальный российский нарратив, но к нынешней ситуации подходит идеально. Речь идет о немецкой обороне полуострова от наступающих советских войск в 1944 году. Тогда Крым тоже обороняли оккупанты.

Итог: Немецкой армии его удержать не удалось.

Теперь же Рогозин решил действия российских оккупантов приравнять к "Третьей Обороне Севастополя". Однако горе-зетник, видимо, не учел, что данный термин прочно ассоциируется с неминуемым поражением. Ни одной из сторон в истории во время осады Севастополя так и не удалось удержать город. В итоге Рогозин фактически окрестил российскую оборону заведомо проигрышной.

Это, к слову, подметил кандидат исторических наук Андрей Плахонин на своей странице в Facebook.

"Вместе с немцами — даже четвертая. И, вне зависимости от степени ее героичности, город не удалось удержать ни одной обороняющейся стороне", — иронично отметил Плахонин.

Пост Андрея Плахонина
Пост Андрея Плахонина

Напомним, ранее мы писали о том, какие три цели есть у Украины в Крыму.

Теги:
#Крым #Дмитрий Рогозин #Конфуз