Крымский мост пока лучше не разрушать: Джемилев объяснил почему

Крыса, загнанная в угол, начинает кидаться, — убежден он

С разрушением Крымского моста, соединяющего оккупированный Крым с Россией, лучше не торопиться, считает лидер крымских татар Мустафа Джемилев. Тем временем над этой артерией уже летают наши дроны.

О ситуации вокруг оккупированного полуострова читайте в материале "Телеграфа": Колобранты в Крыму загрустили, Путин ищет выход. Приближается ли завершение войны

Почему сейчас не стоит разрушать Крымский мост

Мустафа Джемилев объяснил "Телеграфу", почему, по его мнению, с уничтожением этого моста стоило бы подождать. Он убежден, что россиянам нужно оставить путь, по которому они смогут бежать из нашего Крыма.

"Я считаю, что Керченский мост нужно оставлять, ведь крыса, загнанная в угол, потом начинает кидаться. Поэтому надо дать им возможность покинуть Крым. Ну а если будут оставаться, то это их выбор", — отметил Джемилев.

Мустафа Джемилев. Фото: censor.net.ua

Скоро Крымский мост будут контролировать украинские дроны

Военный обозреватель Александр Коваленко рассказал "Телеграфу", что над Крымским мостом летают украинские дроны. Пока они не наносят по нему ударов, но через некоторое время будет контролироваться движение по этому мосту.

"Мы уже можем наносить по нему удары дронами FP-1, FP-2, но мне кажется, это слишком дорого — такими дронами преследовать российские бензовозы и фуры. Здесь нужно использовать middle-strike типа Hornet, RAM-2X, "Булава", но пока технически решается вопрос, как это сделать в круглосуточном режиме. Такие решения уже есть, и вопрос их масштабирования — это вопрос в ближайшее время", — пояснил Коваленко.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что 23 июня был уничтожен железнодорожный мост через Северокрымский канал. Логистика в Крым усложнилась в разы.