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У Путіна ненароком зізналися, що програють у Криму

Автор
Денис Подставной
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Загарбники говорять про Оборону Севастополя
Загарбники говорять про Оборону Севастополя. Фото Колаж "Телеграфу"

Рогозіна вже тролять історики

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив підбадьорити росіян на тлі плачевної для окупантів ситуації в Криму. Але заплутався у своїй логіці і, по суті, зізнався, що український півострів Москві втримати не вдасться.

Путініст програв у словесній дуелі самому собі у себе ж у Telegram. Там він вирішив прирівняти становище російської армії у Криму, яка ловить українські дрони нафтобазами, до "Оборони Севастополя".

"Те, що зараз відбувається в Криму та "Новоросії", я б назвав ТРЕТЬОЮ ОБОРОНОЮ СЕВАСТОПОЛЯ… Але вже закрутилася руська машина опору", — пише Рогозін.

Пост Рогозіна
Пост Рогозіна в Telegram

Що ляпнув Рогозін

Під терміном "Оборона Севастополя" в історичному плані розуміють кілька битв:

  • Кримська війна 1854-1855 років (349 днів). Севастополь обороняла Російська імперія проти коаліції Великої Британії, Франції, Османської імперії та Сардинії.

Підсумок: Російській імперії місто та Крим утримати не вдалося.

  • Оборона під час Другої світової війни 1941–1942 років (250 днів) – між СРСР та німецько-румунськими загарбниками.

Підсумок: СРСР Севастополь утримати не вдалося.

  • Була в історії й ще одна оборона Севастополя, яка зазвичай не включається до офіційного російського наративу, але до нинішньої ситуації підходить ідеально. Йдеться про німецьку оборону півострова від радянських військ, що наступали у 1944 році. Тоді Крим теж обороняли окупанти

Підсумок: Німецькій армії його втримати не вдалося.

Тепер же Рогозін вирішив дії російських окупантів прирівняти до "Третьої Оборони Севастополя". Однак горе-зетник, мабуть, не врахував, що цей термін міцно асоціюється з неминучою поразкою. Жодній зі сторін в історії під час облоги Севастополя так і не вдалося втримати місто. У результаті Рогозін фактично охрестив російську оборону наперед програшною.

Це, до речі, зауважив кандидат історичних наук Андрій Плахонін на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з німцями — навіть четверта. І, незалежно від ступеня її героїчності, місто не вдалося утримати жодній стороні, що обороняється", — іронічно зазначив Плахонін.

Пост Андрія Плахоніна
Пост Андрія Плахоніна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три цілі має Україна в Криму.

Теги:
#Крим #Дмитро Рогозін #Конфуз