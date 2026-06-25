У Путіна ненароком зізналися, що програють у Криму

Рогозіна вже тролять історики

Колишній глава "Роскосмосу" Дмитро Рогозін вирішив підбадьорити росіян на тлі плачевної для окупантів ситуації в Криму. Але заплутався у своїй логіці і, по суті, зізнався, що український півострів Москві втримати не вдасться.

Путініст програв у словесній дуелі самому собі у себе ж у Telegram. Там він вирішив прирівняти становище російської армії у Криму, яка ловить українські дрони нафтобазами, до "Оборони Севастополя".

"Те, що зараз відбувається в Криму та "Новоросії", я б назвав ТРЕТЬОЮ ОБОРОНОЮ СЕВАСТОПОЛЯ… Але вже закрутилася руська машина опору", — пише Рогозін.

Пост Рогозіна в Telegram

Що ляпнув Рогозін

Під терміном "Оборона Севастополя" в історичному плані розуміють кілька битв:

Кримська війна 1854-1855 років (349 днів). Севастополь обороняла Російська імперія проти коаліції Великої Британії, Франції, Османської імперії та Сардинії.

Підсумок: Російській імперії місто та Крим утримати не вдалося.

Оборона під час Другої світової війни 1941–1942 років (250 днів) – між СРСР та німецько-румунськими загарбниками.

Підсумок: СРСР Севастополь утримати не вдалося.

Була в історії й ще одна оборона Севастополя, яка зазвичай не включається до офіційного російського наративу, але до нинішньої ситуації підходить ідеально. Йдеться про німецьку оборону півострова від радянських військ, що наступали у 1944 році. Тоді Крим теж обороняли окупанти

Підсумок: Німецькій армії його втримати не вдалося.

Тепер же Рогозін вирішив дії російських окупантів прирівняти до "Третьої Оборони Севастополя". Однак горе-зетник, мабуть, не врахував, що цей термін міцно асоціюється з неминучою поразкою. Жодній зі сторін в історії під час облоги Севастополя так і не вдалося втримати місто. У результаті Рогозін фактично охрестив російську оборону наперед програшною.

Це, до речі, зауважив кандидат історичних наук Андрій Плахонін на своїй сторінці у Facebook.

"Разом з німцями — навіть четверта. І, незалежно від ступеня її героїчності, місто не вдалося утримати жодній стороні, що обороняється", — іронічно зазначив Плахонін.

Пост Андрія Плахоніна

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які три цілі має Україна в Криму.