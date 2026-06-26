Официальные заявления скрывают масштаб настоящих проблем

На фоне массовых атак по важным объектам россиян на территории временно оккупированного Крыма и Севастополя с 13:00 26 июня внезапно решили ввести режим чрезвычайной ситуации. Однако свои действия "правительство" прикрыло якобы необходимостью уладить экономические вопросы.

Об этом заявил так называемый "глава" полуострова Сергей Аксенов. Соответствующее решение было принято совместно с "губернатором" Севастополя Михаилом Развожаевым.

"Решение принято в первую очередь для упорядочения вопросов экономического характера. Правовой режим ЧС позволяет максимально оперативно решать задачи по организации стабильного функционирования всех сфер, от которых зависит жизнеобеспечение населения", — заявил Аксёнов.

"Телеграф" решил обратиться к искусственному интеллекту, чтобы проанализировать истинные причины введения режима ЧС.

Крымский "квест на выживание"

Ссылаясь на данные разных СМИ, ИИ Claude делает вывод, что дело совершенно не в решении экономических вопросов, а реальная картина выглядит куда более серьезно.

Во-первых, атаки по логистической инфраструктуре Крыма за последнее время создали немало неприятностей россиянам, говорит цифровой разум. Одна из них — риски для системы снабжения полуострова, въезда и выезда. В Крыму перестали продавать бензин абсолютно на всех заправках ни в каком виде и не при каких условиях.

Далее — в ночь с 25 на 26 июня после очередной атаки на полуострове было перекрыто движение автотранспорта по Крымскому мосту.

Плюс ко всему, ИИ отмечает, что в Крыму после ударов стали происходить перебои с электроэнергией, а потому стали возможны временные отключения света.

Еще один немаловажный момент — большинство насосных станций в трех районах Крыма оказались обесточены, из-за чего некоторые районы остались без воды.

Из-за нехватки бензина на полуострове произошел коллапс с общественным транспортом, так как водители просто не выходили на маршруты по причине острой нехватки горючего. В ловушке оказались и туристы, которые приехали на отдыха, а уехать назад не смогли. К слову, оккупационная администрация даже запустила горячую линию "для тех, кто не может покинуть Крым".

Железнодорожный транспорт также оказался не в лучшем положении, ведь из-за атак расписание поездов постоянно переписывают. Теперь останавливаются на станции Керчь-Южная, пассажиров пересаживают на автобусы.

Стратегия изоляции Крыма работает

ИИ отмечает, что все вышеуказанные факторы говорят о том, что украинская стратегия работает. И это хорошие новости для тех, кто живет в Крыму и ждет, пока он будет освобожден Украиной. Но в то же время для них есть и негативный момент, который заключается в том, что в ближайшие месяцы на полуострове будет тяжелая ситуация — отсутствие горючего, перебои со светом и водой.

И хотя так называемая местная "власть" уверяет, что ситуация якобы под контролем и "нормализация ожидается в течение 30 дней", но на самом деле это совершенно не так и контролировать ситуацию они уже не могут.

Чего ждать в Крыму

Claude сделал небольшой прогноз, чего можно ждать до конца текущего года:

В ближайшие дни могут быть отключение света, очереди, закрытие моста.

В ближайшие 1-3 месяца — углубление дефицита горючего, рост цен, усиление контроля за передвижением

К концу 2026 года — ситуация будет зависеть от переговоров или наступательных операций.

Главное, что введение режима чрезвычайной ситуации — это не временная мера на пару недель, как полагает цифровой разум. Оно лишь говорит о системном кризисе, которые решить быстро невозможно.

Режим ЧС в Крыму. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Советы для тех, кто остается в Крыму

ИИ выделил несколько практических советов, которые подойдут для людей, ждущих освобождения полуострова Украиной.

Поддерживайте связь с родными на материковой части Украины.

Используйте зашифрованные мессенджеры.

Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги.

Уезжайте на подконтрольную Украине территорию, если есть желание и возможность

Но следует помнить, что режим чрезвычайной ситуации дает возможность так называемой "власти" Крыма буквально ограничивать передвижение людей. Это может осложнить выезд для тех, кто хотел бы покинуть Крым. Потому выезжать лучше до ужесточения ограничений.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в июне дроны атаковали Москву и оккупированный Крым. Могло прилететь по зданию пограничной службы ФСБ.