Над Крымским мостом нависла новая угроза: добьет даже без ракет (карта)

Эксперт объяснил, как может разрушиться конструкция

Недавние землетрясения вблизи Крыма 22-24 июня критически влияют на Крымский мост, построенный и без того с нарушением строительных норм.

Такое мнение выразил сейсмолог Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Дмитрий Гринь в комментарии для РБК-Украина. По его словам, подземные толчки могут иметь "накопительный эффект" и в итоге просто разрушить мост россиян.

Для понимания ситуации:

22 июня у побережья Крыма была зафиксирована серия землетрясений. Как сообщает Главный центр Специального контроля, всего за утро зафиксировали 5 землетрясений. Первое случилось в 5:09, а последнее в 8:48. Магнитуда самого слабого составила 3,3, а самого сильного — 4,2. Эпицентр последнего находился возле побережья Крыма на глубине 10 км. Известно, что эпицентр находится в Черном море на глубине 16-25 км. Толчки ощущались в разных районах Севастополя.

24 июня на полуострове зафиксировали подземные толчки.

Землетрясение. Инфографика: "Телеграф" / ИИ

Мост построен с нарушениями норм

Гринь акцентирует, что россияне изначально возвели Крымский мост с противоречиями стандартам безопасности. Дело в том, что территория между Керченским и Таманским полуостровами характеризуется крайне нестабильными грунтами и наличием собственной системы разломов.

"Россияне специально изменили государственные строительные нормы и снизили бальность той территории, чтобы оправдать строительство в сейсмически опасной зоне. Там очень плохие почвы и своя система разломов между Керченским и Таманский полуостровами. Это строительство было политическим решением", — рассказал эксперт.

Как землетрясения влияют на конструкцию моста

В этом районе регулярно происходят землетрясения и они не оказывают на Крымский мост мгновенное воздействие, но оказывают долговременные и негативные последствия. По словам Дмитрия Гриня, подземные толчки могут постепенно ослаблять как конструкции сооружения, так и грунт под его опорами.

Специалист отмечает, каждое новое землетрясение добавляет нагрузку на мост, а возникающие внутри конструкции изменения являются необратимыми.

По мнению эксперта, что если сейсмическая активность будет продолжаться, состояние моста может со временем существенно ухудшиться даже без какого-либо внешнего воздействия.

"Там происходят необратимые процессы для этого моста. Украинские землетрясения его добьют даже без внешнего влияния наших ракет", — резюмирует эксперт.

Последствия землетрясений для Крыма и других областей

Дмитрий Гринь отмечает, что для Крыма последствия мощног землетрясения могут быть критическими, учитывая состояние застройки.

"Учитывая, что большое количество объектов в Крыму построено с нарушением государственных строительных норм или являются элементами самозастройки, такие сооружения могут пострадать достаточно сильно в случае мощного землетрясения магнитудой 7, 8 или 9", — предупреждает сейсмолог.

Кроме того он добавил, что "волны" землетрясений могут доходить до Одесской и Запорожской областей, но влияние на эти регионы будет значительно меньше.

Современное сейсмическое районирование Украины. Синим обозначены районы, где жилая застройка рассчитана на землетрясение 5 баллов, зеленым - 6, желтым - 7, розовым - 8, оранжевым - 9, красным - 10 (фото: Википедия)

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, угрожает ли Одессе и Николаеву цунами после землетрясения в Крыму.