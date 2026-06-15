"Принудительная мобилизация влияет негативно": в Минобороны рассказали, что с реформой

В Минобороны хотят сделать службу более предсказуемой.

Вскоре в Украине будет представлен следующий этап реформ в сфере обороны. В частности, речь идет об изменениях в системе мобилизации и работе территориальных центров комплектования.

Об этом "Телеграфу" сообщил заместитель министра обороны Мстислав Баник.

Мстислав Баник

По словам чиновника, реформа должна напрямую касаться граждан, которые находятся в розыске за нарушение правил военного учета и не проходят службу. Баник отметил, что одной из причин уклонения от мобилизации является страх перед неопределенностью.

"Поскольку такой человек сейчас видит свои перспективы зайти по мобилизации и никогда не выйти – ходить в пехоте на боевые выходы и не понимать, когда закончится такая служба. Или опираться на все шутки, о которых говорят военные, относительно способов выйти из армии, и что тебя потом ждет.

Это ответ этим людям, которые получают сейчас новые перспективы военной службы – достаточно четкие и понятные. И это часть реформы нашей мобилизации. В том числе, для того чтобы люди, которых мы будем мобилизовать сейчас, тоже понимали, какая их перспектива в долговременной войне", – отметил замминистра.

В то же время, в Минобороны подчеркивают, что к подготовке изменений подходят максимально осторожно. По словам чиновника, у власти есть лишь одна возможность провести реформу мобилизации во время нынешней войны – второй уже не будет – поэтому решения должны быть тщательно проработаны и согласованы между правительством, президентом и военным руководством.

Отдельно Баник признал, что изменения необходимы:

"Будут ли рейды или что-то другое, точно не скажу, но точно скажу, что тот формат принудительной мобилизации, который сейчас есть в обществе, очень плохо на нас влияет. Каким он будет – увидим впоследствии", – отметил чиновник.

Каким будет новый подход к комплектованию войска, в Минобороны не уточнили, однако заверили, что изменения будут презентованы совсем скоро, мол, "это не 2027 год".

Напомним, ранее Телеграф рассказывал, какие изменения нужны для комиссий ВЛК после резонансного убийства.