Як пережити спеку: хитрий британський лайфхак з вікнами

Україну накрили аномально високі градуси

У години найсильнішої спеки не варто відкривати вікна. Хоча здається, що це може охолодити кімнату за рахунок протягу, насправді такі дії лише підвищать температуру у квартирі.

За словами експертки з обслуговування помешкань Howarth Timber Емілі Грін з Великої Британії, хоча, на перший погляд, це здається нелогічним, відкриті вікна можуть ще більше нагріти вашу квартиру. Розжарене повітря з вулиці підвищить температуру в оселі.

Емілі Грін рекомендує відкривати вікна лише до 8 години ранку, коли температура на вулиці найнижча. Як тільки повітря на вулиці почне нагріватися, вікна та зовнішні двері (актуально для приватних будинків), необхідно зачинити, щоб прохолодніше повітря залишалося всередині.

Як пережити спеку. Інфографіка: "Телеграф"

Ввечері, коли спека на вулиці почне спадати (після 21:00), є сенс знову відчинити вікна та створити протяг. Він сприятиме циркуляції прохолодного повітря через приміщення, одночасно виштовхуючи накопичене за день тепло назовні.

Раніше "Телеграф" розповідав, що аномальна спека йде одразу до кількох регіонів. Де повітря розжариться майже до +40 градусів.