До слез. Как в "АТБ" проходит минута молчания (видео)

Отсчет минуты молчания звучит через громкоговорители

В супермаркетах сети "АТБ" по всей стране с начала мая ввели минуту молчания посвященную памяти украинцев, которые погибли в результате вооруженной агрессии России. В сети показали, как это происходит.

Видео минуты молчания в "АТБ" опубликовал пользователь соцсети TikTok Вячеслав Твердохлеб. Кадры сняты около касс. В 9:00 начинает звучать отсчет секунд, кассиры останавливают работу и встают, люди молча стоят в очереди.

Как известно, Указ президента об общенациональной минуте молчания в Украине действует с 16 марта 2022 года. Каждый день в 9:00 украинцы отдают дань памяти всех соотечественников, погибших в результате вооруженной агрессии России.

На улицах многих городов через громкоговорители звучит отсчет минуты молчания. Местами полиция на минуту останавливает движение транспорта по центральным улицам.

Когда стало известно, что "АТБ" также приобщается к такой форме памяти тех, кого убила Россия, в обществе разгорелись дискуссии. Часть поддержала это решение, а кое-кто раскритиковал, потому что усматривает в минуте молчания принуждение или "театральность".

Ранее "Телеграф" рассказывал, удастся ли вернуть средства, если купил у "АТБ" просрочку, а чек выбросил.