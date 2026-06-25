Шансов на поступление будет больше? В Украине хотят изменить правила НМТ, что важно знать

В Минобразования и правительство направлены необходимые документы

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец предлагает снизить проходной балл НМТ в нынешнем году со 150 до 130. Основной причиной предложения называет не только ненадлежащие условия проведения экзамена в некоторых областях.

Об этом свидетельствует сообщение омбудсмана. По его словам, Правительство и Минобразования должны понимать, что в 2026 году НМТ — не просто экзамен, а сплошное испытание для выпускников.

Лубинец отмечает, что уже получил 21 жалобу на проблемы при сдаче теста. Речь идет не только о многочасовых сиденьях в укрытиях, технических сбоях, но и об отсутствии реального права на апелляцию к некорректно поставленным заданиям.

"Именно поэтому я требую от Кабинета Министров Украины и Министерства образования и науки четких решений", — говорится в сообщении.

Пост Лубинца о НМТ

Лубинец предлагает:

снизить предельный балл для конкурсного отбора со 150 до 130.

вернуть право на апелляцию по некорректным тестовым задачам и обеспечить обнародование тестов и правильных ответов после завершения НМТ.

урегулировать прохождение НМТ детьми, находящимися в местах несвободы

"Мы уже увидели, к чему приводит недостаточность усилий со стороны государства к вопросам организации НМТ в аспекте преодоления вызовов военного времени. 90%, в Киевской — 70%, в Ровенской — 50%. В Одессе из-за воздушных тревог дети более 13 часов провели в экзаменационном центре без надлежащих условий. Только треть таких областных центров работает в укрытиях: на Сумщине и Харьковщине – 100%, в Николаевской, Черниговской и Черкасской областях – около 90%, в Киевской – 70%, в Ровенской – 50%. Во многих других регионах ситуация остается критической", — говорится в сообщении.

Пост Лубинца о НМТ

Какой минимальный проходной балл и зависит ли он от специальности

В настоящее время в Украине НМТ считается сданным, если выпускник набрал минимум 100 баллов по каждому предмету. При этом минимальный конкурсный балл для бюджета на большинстве специальностей – 130 баллов, а для некоторых – 150 баллов. Также есть специальности, где для бюджетной формы следует набрать 170-190 баллов.

Сколько баллов нужно набрать, чтобы поступить на бюджет:

150 и выше – международные отношения/право, публичное управление и администрирование, технические специальности и т.п.;

165-200 баллов — медицина (любая: от фармакологии до стоматологии), финансы, право, компьютерные науки.

Какие баллы на НМТ нужны для поступления. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Заметим, что не всегда наличие высокого балла гарантирует вступление на популярную специальность, в частности в медицине и т.д. Ведь поступление происходит по рейтингу: бюджетное место получит тот, у кого более высокие баллы.

Ранее "Телеграф" рассказывал подробности громкого скандала с НМТ в Одесской области, где дети сдавали экзамен более 12 часов.