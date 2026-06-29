Вырванные деревья и затопленные дороги: на Киев обрушился сильный ливень с грозой (фото, видео)

В столице — перебои со светом

В понедельник, 29 июня, в Киеве и области разыгралась непогода. Шквальный ветер натворил беды, вырвав деревья и столбы. Улицы затопил ливень, также возникли перебои со светом.

Соответствующие фото и видео сделали корреспонденты "Телеграфа".

Днем воздух в городе прогрелся до +32 градусов, а ближе к вечеру поднялся шквальный ветер. Начался ливень, сопровождающийся грозой. В результате температура резко упала до +25.

На кадрах можно увидеть просто кинематографические тучи с множественными молниями. Также из-за непогоды в Киеве вырвало деревья и столбы, посносило шифер.

Гроза в Киеве 29 июня 2026. Фото: Ян Доброносов

В Киеве перебои с электричеством из-за непогоды. Фото: Ян Доброносов

Гроза в Киеве 29 июня 2026. Фото: Ян Доброносов

Ливневка не успевает справляться с большим количеством воды, в результате чего автомобили почти плывут по улицам.

В Броварах улицы превратились в водоемы без преувеличения.

Корреспонденты сообщают, что в связи с разгулом стихии в столице начались перебои с электроснабжением.

По данным сайта Sinoptik, грозовой ливень в Киеве не приведет к похолоданию. Уже во вторник, 20 июня, ожидается ясная солнечная с температурой до +32 градусов. А после обильных осадков, еще и будет парить.

Погода в Киеве 30 июня 2026. Фото: Скриншот

Напомним, если гроза застигла человека на улице, из-за входящего звонка на телефон в него может попасть молния. Чтобы этого не произошло, лучше вообще выключить свой мобильный.

Особенно опасно находиться во время грозы у водоема. В первую очередь следует выйти из воды, прекратить рыбалку и попытаться найти укрытие. Это связано с тем, что молния попадает в самую высокую точку над поверхностью, что несет дополнительную опасность для людей.