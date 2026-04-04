Не просто лакшери пространство. Чем отличаются "Ева" и EVA Beauty

Различия влияют не только на цены

В Украине немало сетей магазинов с косметикой и бытовой химией, к которым относится и "Ева". Однако многие покупатели не понимают, есть ли разница между обычной "Евой" и EVA Beauty.

"Телеграф" решил разобраться в этом вопросе. Отметим, что первые магазины "Евы" в Украине открылись в 2002 году, а вот новое пространство гораздо позже.

Фактически "Ева" и EVA Beauty – это два формата одной сети EVA. Однако они несколько отличаются. Новые магазины EVA Beauty имеют большую площадь, расширенный ассортимент и даже мини-салоны красоты. Также здесь можно воспользоваться услугами визажистов и посетить зону диагностики кожи.

Основные отличия EVA Beauty и "Евы"

Обычная EVA – это формат drogerie (косметика, бытовая химия), а EVA Beauty – это сервисное пространство премиум-класса, ориентированное на "опыт" и уход.

Ассортимент. В EVA Beauty представлено более 20 000 продуктов, включая нишевую парфюмерию, профессиональную уходовую и декоративную косметику.

Услуги. В EVA Beauty есть зоны для макияжа, консультации по уходу за кожей. В некоторых магазинах можно сделать маникюр или укладку.

В новых магазинах есть AR-зеркала (дополненная реальность) для виртуальной примерки макияжа.

Интерьер. EVA Beauty имеет более современный, более светлый дизайн, магазины занимают значительно большую площадь (например, более 500 кв. м в Днепре).

То есть, несмотря на схожее название, оба магазина имеют немалые отличия. Это также влияет на цены, но не так сильно, как можно представить.

EVA Beauty

Фактически во всех магазинах в пределах города цены должны быть одинаковыми, однако в EVA Beauty они могут быть немного выше. Кроме того, будут отличаться и акционные предложения. К слову, сделанный на сайте заказ можно забрать как в обычной "Еве", так и в EVA Beauty.

Магазин "Ева"

Где в Украине есть EVA Beauty

EVA Beauty работают в крупнейших городах Украины, среди которых Киев, Днепр и Черкассы. Всего на территории страны 5 таких пространств, а вот обычных магазинов более 1 тысячи.

Ассортимент EVA Beauty и обычной EVA отличается примерно на 60%. Ведь в новых магазинах представлено немало брендов, которые не найдешь на полках обычных магазинов.

