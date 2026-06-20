Магазины Prostor закрываются? Что рассказывают в компании

Пресс-служба дала неоднозначный комментарий

В Украине закрывается одна из самых популярных сетей по продаже косметики и бытовой химии Prostor. В магазинах уже начали действовать скидки до –50%.

Что говорят в компании

"Телеграф" обратился в службу поддержки сети, чтобы выяснить, действительно ли с 1 июля магазины Prostor будут закрываться. Однако точного ответа получить не удалось.

"Что касается решения о прекращении деятельности компании и закрытии магазинов — к сожалению, я не могу вас проконсультировать", — ответили в чате.

Ответ чат-менеджера Prostor

Также, как сообщает "Труха Україна", ссылаясь на пресс-службу компании, PROSTOR продолжает работать. Информация СМИ и медиа о закрытии преждевременна и представлена без официальной позиции компании.

"Магазины обслуживают покупателей, команда выполняет операционные процессы, а компания обеспечивает выполнение своих обязательств перед клиентами, партнерами и сотрудниками. Решений о будущей модели работы пока нет", — заявили в пресс-службе.

Отметим, что компания официально не опровергала и не подтверждала закрытие магазинов. Даже в комментарии "Трухе" нет четких слов, что сеть не закрывается.

Сообщение Трухи

Почему в сети заговорили о закрытии

Как сообщает All Retail, с 1 июля 2026 года компания начнет поэтапное закрытие торговых точек. В сети назвали это решение "трудным" и извинились за невозможность сообщить об изменениях заранее.

" Мы глубоко ценим тот путь, который прошли вместе с вами, и стремимся завершить все текущие процессы максимально корректно и прозрачно ", — говорится в обращении.

Также на мысли о закрытии наталкивает и последнее сообщение Prostor. В нем компания сообщила, что все подарочные сертификаты, действующие обычно год с момента покупки, следует использовать до 31 июля. Якобы потом они будут недействительны. Причины такого решения не объясняли.

Сообщение Prostor о сертификатах

Для справки

PROSTOR — крупная украинская сеть магазинов красоты и ухода, которая специализировалась на продаже декоративной косметики, парфюмерии, средств гигиены и бытовой химии. На рынке компания существует более 21 года. За это время было открыто более 468 магазинов в 22 регионах страны.

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