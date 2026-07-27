Ни в коем случае не мойте эти 4 продукта и вот почему

Эти продукты никогда не следует мыть в раковине

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Безопасность пищевых продуктов важна, независимо от того, что вы готовите. Тем не менее, распространена практика мытья всех продуктов под проточной водой, которая якобы улучшает их чистоту и смывает все патогены.

Оказывается, что мытье определенных продуктов в раковине не улучшает гигиену, а делает только хуже. Об этом пишет Eatingwell.

На самом деле мытьем продуктов вы можете распространить вредные бактерии на соседние поверхности, делать пищу менее питательной или просто влиять на ее качество после приготовления. К тому же вам не придется наводить порядок на своей кухне после такой обработки продуктов.

Сырая птица, морепродукты и другое мясо

Промывание сырой курицы, индейки, говядины и свинины не удаляет патогены с поверхности мяса и может увеличить риск пищевого отравления. Капли воды могут распространять вредные бактерии, такие как сальмонелла и кампилобактерии, на соседние поверхности, посуду и другие продукты питания. То же касается морепродуктов. Поскольку мытье морепродуктов неэффективно удаляет такие патогены, как Vibrio spp. или Listeria monocytogenes, а брызги воды могут распространять микроорганизмы на окружающие кухонные поверхности, посуду и готовые к употреблению продукты.

Мясо, птица, рыба и морепродукты

Яйца

В современных супермаркетах продаются яйца, которые на фабриках моют перед упаковкой для продажи. Так что нет необходимости мыть сырые яйца перед приготовлением. Это увеличивает риск растрескивания скорлупы и заражения потенциальными патогенами перед приготовлением.

Яйца

Грибы

Грибы лучше не мыть тщательно в раковине, поскольку они просто потеряют вкус и текстуру. Ведь грибы очень пористые и могут быстро поглощать воду. Быстро промойте свежие грибы, а затем высушите их сухой тканью или бумажным полотенцем.

Грибы

Рис

Во многих культурах принято промывать рис перед приготовлением, чтобы удалить лишний крахмал. Некоторые промывают рис из-за потенциально высокого уровня мышьяка, который может накапливаться в зерне. Однако чрезмерная промывка риса может уменьшить количество микроэлементов, таких как витамины группы В и железо и питательные вещества.

Различные виды риса

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