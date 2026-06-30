Горят авто и поднимается асфальт: как Украина переносит адскую жару более +50 (фото, видео)

Природный "сюрприз" вызвал цепочку последствий

После волны аномальной жары, которая накрыла европейские страны, высокие температуры добрались до украинских городов. В некоторых из них столбики термометров переваливают за 50 градусов на солнце.

Об этом украинцы сообщают в социальных сетях. Вместе в тем паблики публикуют соответствующие фото и видео из разных городов.

Так, в Кривом Роге температура воздуха на солнце поднялась до +53 градусов. В результате загорелось припаркованное на улице авто.

В Ивано-Франковске фиксируют +46 градусов на солнце. При этом, средняя температура в Ивано-Франковске в июне обычно колеблется в пределах от +13°C ночью до +23°C днём.

В Запорожье также фиксируют +46 градусов в утреннее время.

Киевляне также сетуют на сильную жару. В сети рассказали, что из-за высоких температур на солнце, салон машины прогревается до 67 градусов.

И почти +70°C зафиксировано на автомобиле в Могилев-Подольском.

В Винницкой области фиксируют 68 градусов на поверхности авто. Фото: соцсети

Тем временем на трассе М-07 Киев–Ковель–Ягодин из-за аномально высокой температуры на солнце поднимается асфальт, создавая "трамплин" на дороге.

Из-за жары температура в очагах горения в Чернобыльской зоне местами достигает около 50°C. В результате происходят лесные пожары.

Также в соцсетях появляются ролики, как украинцы проводят эксперименты с приготовлением яйца на сковороде, которая раскалилась на солнце.

Тяжелые дни жары

Самая интенсивная фаза, по прогнозу, придется на конец июня и начало июля. Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал начальник Черкасского областного гидрометцентра Виталий Постригань.

"Итак, пик сильной жары в период 29 июня — 1 июля, сухо и солнечно", — отмечает синоптик.

В этот период температура существенно превысит климатическую норму.

"Среднесуточная температура превысит климатическую на 6-7°. Ночью тропические 22-24°, днем 35-37°", — уточняет Постригань.

Синоптик объясняет, что воздушная масса с севера Африки дойдет до Украины уже измененной, однако это не снизит риски.

"В Украину раскаленная воздушная масса из северных районов Африки поступит в трансформированном виде. Это значит, что она потеряет часть своего экстремального тепла, однако сохранит главное — высокий тепловой потенциал", — говорит он.

Какая будет погода в Украине. Инфографика: "Телеграф"

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что аномальная жара резко отступит от Запорожья. Стало известно, когда температура может рухнуть на 10 градусов.