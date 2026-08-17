Почему в магазинах "АТБ" разный ассортимент: работник раскрыл истинную причину

Ограниченный выбор имеет практическое объяснение

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В разных магазинах "АТБ" может быть разный ассортимент. Однако это зависит не от спроса в конкретном супермаркете, как логично предположить.

О том, почему в разных точках сети может быть разный товар, в соцсети Threadsрассказал мужчина, который назвался руководителем одного из магазинов "АТБ". По его словам, это зависит не от спроса, а от формата и размера супермаркета.

"На том же и строится ценовая политика, не слишком большой ассортимент, но более низкие цены на ходовые товары. Вопрос не в спросе именно в этом магазине, а в количестве покупателей. Если их становится больше, то целесообразно расширять ассортимент", — пояснил сотрудник "АТБ".

Почему акционные товары "АТБ" могут отсутствовать на полках

Акции "АТБ" очень популярны среди покупателей, люди следят за ними и часто приходят за конкретным акционным предложением. Однако скидка может быть, а товар — нет, вместо него часто можно увидеть надпись "товар в дороге". Одна из причин в том, что акционные товары могут крупными партиями скупать предприниматели.

Как писал "Телеграф", продавец в магазине назвала наиболее раздражающую привычку покупателей. Девушка работает с графиком 7:00 — 23:00 и признается, что больше ее выводят из себя посетители, которые появляются на пороге ровно в 23:00.