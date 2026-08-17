Почему в магазинах "АТБ" разный ассортимент: работник раскрыл истинную причину
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Ограниченный выбор имеет практическое объяснение
В разных магазинах "АТБ" может быть разный ассортимент. Однако это зависит не от спроса в конкретном супермаркете, как логично предположить.
О том, почему в разных точках сети может быть разный товар, в соцсети Threadsрассказал мужчина, который назвался руководителем одного из магазинов "АТБ". По его словам, это зависит не от спроса, а от формата и размера супермаркета.
"На том же и строится ценовая политика, не слишком большой ассортимент, но более низкие цены на ходовые товары. Вопрос не в спросе именно в этом магазине, а в количестве покупателей. Если их становится больше, то целесообразно расширять ассортимент", — пояснил сотрудник "АТБ".
Почему акционные товары "АТБ" могут отсутствовать на полках
Акции "АТБ" очень популярны среди покупателей, люди следят за ними и часто приходят за конкретным акционным предложением. Однако скидка может быть, а товар — нет, вместо него часто можно увидеть надпись "товар в дороге". Одна из причин в том, что акционные товары могут крупными партиями скупать предприниматели.
Как писал "Телеграф", продавец в магазине назвала наиболее раздражающую привычку покупателей. Девушка работает с графиком 7:00 — 23:00 и признается, что больше ее выводят из себя посетители, которые появляются на пороге ровно в 23:00.