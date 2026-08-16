Не только кнопочные телефоны и пластинки: молодежь возвращает в моду еще одно развлечение из прошлого

Походы в кино снова набирают популярность

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Вслед за кнопочными телефонами и дедушкиными часами и пластинками современная молодежь меняет предпочтения и в просмотре кинофильмов. В последнее время подмечено, что молодые люди начинают чаще посещать кинотеатры.

Об этом пишет The Economist. Отмечается, что это может являться "постковидным" эффектом.

Казалось, что пик популярности кинотеатров приходился на 1990-2000 годы. После чего началось стремительное развитие технологий. У всех появился интернет, плазменные телевизоры, стриминговые платформы и т.д. В результате популярность посещения кинотеатров начала падать. К тому же пандемия коронавируса также внесла свой негативный вклад в этот процесс – кинотеатры стали закрываться.

Но времена снова меняются и у нового поколения вдруг вернулась мода ходить в кинотеатры. И не просто "иногда ходить", а посещать их на регулярной основе. Это и явилось одной из главных причин, почему мировой прокат оживает.

В этом году 5 фильмов уже собрали более 1 млрд долларов США в мире, еще 3 – более 500 млн долларов. В то же время общие продажи билетов до сих пор ниже допандемийных, но аналитики рассчитывают на 35 млрд долларов мирового бокс-офиса в 2026 году. Что на 7% больше, чем в 2025 году.

Также отмечается, что в США почти 90% молодого поколения ходили в кино в 2025 году — это больше, чем любое поколение. В среднем они сходили 7 раз в год, против 6.1 у поколения миллениалов и 5.7 у бэби-бумеров.

Молодежь в кинотеатре. Фото иллюстративное

И это не только голливудская продукция. В Саудовской Аравии две трети зрителей младше 34 лет, во Вьетнаме — до 90%. Letterbox уже имеет 30 млн пользователей, почти в три раза больше, чем в 2023 году.

Таким образом, молодежь не только не сбежала из кинотеатров в телефон. Она принесла телефон с собой в кинотеатр и сделала из похода целое событие.

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